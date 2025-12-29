29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 29 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
29 грудня в Україні відзначають День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ. У світі відзначають Міжнародний день єврейської книги. Християни вшановують пам'ять святих немовлят, за Христа вбитих у Вифлеємі.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 грудня 2025 року.
Зміст
- Свята в Україні
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Свята в Україні
День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ
Хоча це свято не є офіційним державним вихідним, в умовах сучасної війни 29 грудня часто присвячують підбиттю підсумків боротьби на інформаційному фронті. Це час, коли волонтери та фахівці з кібербезпеки аналізують потужні дезінформаційні атаки ворога протягом року та готують нові стратегії захисту українського медіапростору.
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день єврейської книги
29 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день єврейської книги. Це культурна подія, спрямована на популяризацію єврейської літератури, історії та традицій. Це свято не має офіційно встановленої дати, але його відзначають у багатьох єврейських громадах по всьому світу, зазвичай восени або взимку, часто під час Єврейського книжкового місяця (Jewish Book Month), що проходить напередодні свята Хануки.
Міжнародний день віолончелі
У багатьох країнах світу продовжують вшановувати цей інструмент та його майстрів. Це свято об'єднує музикантів, які створюють потужний та глибокий звук, що є символом класичної музичної традиції.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святих 14 тис. немовлят, у Вифлеємі вбитих
Ця подія згадує біблійний сюжет про царя Ірода, який, дізнавшись від волхвів про народження «Царя Юдейського», наказав знищити всіх хлопчиків віком до двох років у Вифлеємі та його околицях. Немовлята стали першими мучениками за Христа. У церковній традиції вони вважаються святими, чия безневинна смерть стала потужним символом жертовності.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:
- Якщо на деревах багато інею – на Святки буде ясна та морозна погода.
- Якщо мороз малює на склі візерунки – чекайте на потужну холоднечу протягом наступних двадцяти днів.
- Яка погода 29 грудня, таким буде і весь квітень наступного року.
- Якщо вітер дме з півночі, але хмар немає – невдовзі вдарять сильні морози.
Історичні події
- 1845 – Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою;
- 1891 – Томас Едісон запатентував радіо;
- 1911 – Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами – 111 км/год;
- 1937 – Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву «Ейре»;
- 1940 – Лондон був підданий найпотужнішому за весь час Другої Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;
- 1958 – З Карного кодексу СРСР виключено поняття «ворог народу»;
- 1964 – Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;
- 1989 – Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;
- 1991 – Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш;
- 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію «Пласт»;
- 1995 – Відкриття метрополітену у Дніпрі;
- 1996 – У Гватемалі закінчилася 36-річна громадянська війна;
- 1999 – Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України;
- 2008 – Почалася нова «газова війна» Росії проти України.
Іменини
День ангела святкують: Марк, Маркелл, Веніамін, Георгій, Іван, Тадей, Феофіл.
