Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 29 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

29 грудня в Україні відзначають День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ. У світі відзначають Міжнародний день єврейської книги. Християни вшановують пам'ять святих немовлят, за Христа вбитих у Вифлеємі.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Хоча це свято не є офіційним державним вихідним, в умовах сучасної війни 29 грудня часто присвячують підбиттю підсумків боротьби на інформаційному фронті. Це час, коли волонтери та фахівці з кібербезпеки аналізують потужні дезінформаційні атаки ворога протягом року та готують нові стратегії захисту українського медіапростору.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день єврейської книги

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

29 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день єврейської книги. Це культурна подія, спрямована на популяризацію єврейської літератури, історії та традицій. Це свято не має офіційно встановленої дати, але його відзначають у багатьох єврейських громадах по всьому світу, зазвичай восени або взимку, часто під час Єврейського книжкового місяця (Jewish Book Month), що проходить напередодні свята Хануки.

Міжнародний день віолончелі

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У багатьох країнах світу продовжують вшановувати цей інструмент та його майстрів. Це свято об'єднує музикантів, які створюють потужний та глибокий звук, що є символом класичної музичної традиції.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих 14 тис. немовлят, у Вифлеємі вбитих

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Ця подія згадує біблійний сюжет про царя Ірода, який, дізнавшись від волхвів про народження «Царя Юдейського», наказав знищити всіх хлопчиків віком до двох років у Вифлеємі та його околицях. Немовлята стали першими мучениками за Христа. У церковній традиції вони вважаються святими, чия безневинна смерть стала потужним символом жертовності.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на деревах багато інею – на Святки буде ясна та морозна погода.
  • Якщо мороз малює на склі візерунки – чекайте на потужну холоднечу протягом наступних двадцяти днів.
  • Яка погода 29 грудня, таким буде і весь квітень наступного року.
  • Якщо вітер дме з півночі, але хмар немає – невдовзі вдарять сильні морози.

Історичні події

  • 1845 – Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою;
  • 1891 – Томас Едісон запатентував радіо;
  • 1911 – Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами – 111 км/год;
  • 1937 – Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву «Ейре»;
  • 1940 – Лондон був підданий найпотужнішому за весь час Другої Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;
  • 1958 – З Карного кодексу СРСР виключено поняття «ворог народу»;
  • 1964 – Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;
  • 1989 – Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;
  • 1991 – Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш;
  • 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію «Пласт»;
  • 1995 – Відкриття метрополітену у Дніпрі;
  • 1996 – У Гватемалі закінчилася 36-річна громадянська війна;
  • 1999 – Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України;
  • 2008 – Почалася нова «газова війна» Росії проти України.

Іменини

День ангела святкують: Марк, Маркелл, Веніамін, Георгій, Іван, Тадей, Феофіл.

Читайте також:

Теги: календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 грудня відзначають День Збройних сил України
День Збройних Сил України: історія та традиції свята
6 грудня, 02:11
День святого Миколая 2025: історія свята, традиції, прикмети та заборони
День святого Миколая 2025: історія свята, традиції, прикмети та заборони
6 грудня, 03:03
У народних традиціях День Андрія здавна вважався найкращим часом для ворожінь на любов і долю
День Андрія 2025: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання
30 листопада, 06:00
12 грудня відзначають День Сухопутних військ
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 07:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:00
Зеленський: У цьому році відзначимо вперше такі «Громади-рятівники»
Україна засновує нову відзнаку для громад
7 грудня, 14:14
Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва
20 грудня, 22:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 грудня, 00:00
Масові рейди в Туреччині
У Туреччині затримано 115 підозрюваних у підготовці терактів на Різдво та Новий рік
25 грудня, 11:21

Суспільство

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
Який сценарій закінчення війни є бажаним для українців: соціолог розкрив очікування суспільства
Який сценарій закінчення війни є бажаним для українців: соціолог розкрив очікування суспільства
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року
«Ми намагаємося відбитися». Доктор наук оцінив нинішній стан українсько-польського діалогу щодо Волинської трагедії
«Ми намагаємося відбитися». Доктор наук оцінив нинішній стан українсько-польського діалогу щодо Волинської трагедії
Відомий соціолог назвав емоцію, якою живе українське суспільство
Відомий соціолог назвав емоцію, якою живе українське суспільство

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua