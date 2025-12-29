29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 29 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

29 грудня в Україні відзначають День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ. У світі відзначають Міжнародний день єврейської книги. Християни вшановують пам'ять святих немовлят, за Христа вбитих у Вифлеємі.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 грудня 2025 року.

Свята в Україні

День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ

Хоча це свято не є офіційним державним вихідним, в умовах сучасної війни 29 грудня часто присвячують підбиттю підсумків боротьби на інформаційному фронті. Це час, коли волонтери та фахівці з кібербезпеки аналізують потужні дезінформаційні атаки ворога протягом року та готують нові стратегії захисту українського медіапростору.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день єврейської книги

29 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день єврейської книги. Це культурна подія, спрямована на популяризацію єврейської літератури, історії та традицій. Це свято не має офіційно встановленої дати, але його відзначають у багатьох єврейських громадах по всьому світу, зазвичай восени або взимку, часто під час Єврейського книжкового місяця (Jewish Book Month), що проходить напередодні свята Хануки.

Міжнародний день віолончелі

У багатьох країнах світу продовжують вшановувати цей інструмент та його майстрів. Це свято об'єднує музикантів, які створюють потужний та глибокий звук, що є символом класичної музичної традиції.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих 14 тис. немовлят, у Вифлеємі вбитих

Ця подія згадує біблійний сюжет про царя Ірода, який, дізнавшись від волхвів про народження «Царя Юдейського», наказав знищити всіх хлопчиків віком до двох років у Вифлеємі та його околицях. Немовлята стали першими мучениками за Христа. У церковній традиції вони вважаються святими, чия безневинна смерть стала потужним символом жертовності.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на деревах багато інею – на Святки буде ясна та морозна погода.

Якщо мороз малює на склі візерунки – чекайте на потужну холоднечу протягом наступних двадцяти днів.

Яка погода 29 грудня, таким буде і весь квітень наступного року.

Якщо вітер дме з півночі, але хмар немає – невдовзі вдарять сильні морози.

Історичні події

1845 – Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою;

1891 – Томас Едісон запатентував радіо;

1911 – Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами – 111 км/год;

1937 – Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву «Ейре»;

1940 – Лондон був підданий найпотужнішому за весь час Другої Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1958 – З Карного кодексу СРСР виключено поняття «ворог народу»;

1964 – Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;

1989 – Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;

1991 – Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш;

1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію «Пласт»;

1995 – Відкриття метрополітену у Дніпрі;

1996 – У Гватемалі закінчилася 36-річна громадянська війна;

1999 – Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України;

2008 – Почалася нова «газова війна» Росії проти України.

Іменини

День ангела святкують: Марк, Маркелл, Веніамін, Георгій, Іван, Тадей, Феофіл.