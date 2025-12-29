Поліг під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Богомольного

Андрій Богомольний стояв на захисті Батьківщини в складі 47 окремої механізованої бригади «Маґура»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Богомольного.

Богомольний Андрій Анатолійович народився 7 лютого 1987 року в селі Благодатне Херсонської області. Виріс та проживав у селі Посад-Покровське, де здобув повну середню освіту. Продовжив навчання в Херсонському Вищому професійно-технічному училищі номер 2, де отримав професію будівельника. Якийсь час працював за фахом, потім шукав себе в чомусь іншому, а останні 12 років працював касиром – оператором на АЗС Shell.

До кожної справи, якою займався, відносився добросовісно та відповідально. Андрій був світлою людиною, чесною, доброю, справедливою, завжди готовою допомогти. Навіть у найважчі моменти він залишався собою: щирим, сміливим і людяним, дружелюбним та відкритим.

Мав великі плани на життя, мріяв про краще майбутнє, але війна змінила все.

3 вересня 2024 року Андрій Богомольний був мобілізований до лав Збройних сил України фото: Чорнобаївська сільська рада Херсонської області

3 вересня 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Мужньо став на захист Батьківщини в складі 47 окремої механізованої бригади «Маґура».

Незважаючи на невеликий бойовий досвід, він встиг проявити себе як справжній захисник, мужній, рішучій та сміливий воїн, який не був байдужим до долі України.

7 грудня 2024 року родині повідомили, що під час виконання бойового завдання в районі н.п Новоіванівка Суджанського району Курської області з ним обірвався зв’язок. 348 днів Андрій був зниклим безвісти. Весь цей час родина жила з болем і відчаєм, але з надією і вірою, що Андрій живий і обов’язково повернеться додому, але дива не сталося…

20 листопада 2025 року родину сповістили про збіг ДНК. Поховали Андрія Богомольного 3 грудня 2025 року у селі Посад-Покровське.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.