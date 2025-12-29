Головна Країна Суспільство
Поліг під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Богомольного

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Богомольного
348 днів захисник був зниклим безвісти
Андрій Богомольний стояв на захисті Батьківщини в складі 47 окремої механізованої бригади «Маґура»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Богомольного.

7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п Новоіванівка Суджанського району Курської області обірвався зв’язок із захисником України Андрієм Богомольним. 348 днів він був зниклим безвісти. Весь цей час родина жила надією, що Андрій живий і обов’язково повернеться додому, але дива не сталося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чорнобаївська сільська рада Херсонської області.

Богомольний Андрій Анатолійович народився 7 лютого 1987 року в селі Благодатне Херсонської області. Виріс та проживав у селі Посад-Покровське, де здобув повну середню освіту. Продовжив навчання в Херсонському Вищому професійно-технічному училищі номер 2, де отримав професію будівельника. Якийсь час працював за фахом, потім шукав себе в чомусь іншому, а останні 12 років працював касиром – оператором на АЗС Shell.

До кожної справи, якою займався, відносився добросовісно та відповідально. Андрій був світлою людиною, чесною, доброю, справедливою, завжди готовою допомогти. Навіть у найважчі моменти він залишався собою: щирим, сміливим і людяним, дружелюбним та відкритим.

Мав великі плани на життя, мріяв про краще майбутнє, але війна змінила все.

3 вересня 2024 року Андрій Богомольний був мобілізований до лав Збройних сил України
3 вересня 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Мужньо став на захист Батьківщини в складі 47 окремої механізованої бригади «Маґура».

Незважаючи на невеликий бойовий досвід, він встиг проявити себе як справжній захисник, мужній, рішучій та сміливий воїн, який не був байдужим до долі України.

7 грудня 2024 року родині повідомили, що під час виконання бойового завдання в районі н.п Новоіванівка Суджанського району Курської області з ним обірвався зв’язок. 348 днів Андрій був зниклим безвісти. Весь цей час родина жила з болем і відчаєм, але з надією і вірою, що Андрій живий і обов’язково повернеться додому, але дива не сталося…

20 листопада 2025 року родину сповістили про збіг ДНК.  Поховали Андрія Богомольного 3 грудня 2025 року у селі Посад-Покровське. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

