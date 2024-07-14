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Унаслідок обстрілу Херсонщини загинуло подружжя

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Унаслідок обстрілу Херсонщини загинуло подружжя
У Херсонській області загинули чоловік та дружина
Фото з відкритих джерел

У Комишанах в Херсонській області російський обстріл забрав життя подружжя

У суботу ввечері, 13 липня, російські військові обстріляли село Комишани на Херсонщині. Внаслідок атаки загинули 44-річний чоловік та його 40-річна дружина. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Прокудін.

«Цілий день Херсонщина – під ворожими ударами. На жаль, знов маємо трагічну звістку. Через артилерійський обстріл у Комишанах загинула родина – 44–річний чоловік та 40–річна жінка»,– зазначив Прокудін.

Подружжя отримало вибухові травми, несумісні з життям. Російські війська продовжують щоденні обстріли Херсонщини, незважаючи на численні докази та свідчення про цілеспрямовані атаки на цивільне населення. 

Нагадаємо, уранці 13 липня у Ростовській області, РФ, спалахнула нафтобаза через атаку безпілотників. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. 

Також уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. 

Раніше повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Крім того, у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року
Теги: населення влада дружина чоловік жінка військові Херсонщина обстріл пожежа

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