Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство

Теперішні контрактники ЗСУ відбували покарання за статтею «Умисне вбивство»

На початку липня Запорізький районний суд застосував умовно-дострокове звільнення до п’яти засуджених за статтею «Умисне вбивство» (ч. 1 стаття 115 Кримінального кодексу), які добровільно погодилися йти на фронт. Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Феміда випустила вбивць на війну на підставі спецзакону, який набрав чинності 17 квітня 2024 року. Наводимо перелік засуджених, котрі одягнули піксель:

колишній сержант Національної гвардії Андрій Є . У січні 2021 року засуджений, перебуваючи на березі Каховського водосховища, убив іншого чоловіка. Всього він наніс 24 удари ножем. Свій вчинок ексвійськовий пояснив тим, що «кров’ю змиває образи дитинства». Феміда призначила йому дев’ять років тюрми. Андрій Є. відбував покарання у Біленьківській виправній колонії №99. У середині травня 2024-го подав заяву до адміністрації колонії про бажання проходити військову службу за контрактом. Установа покарань погодилася, а суд звільнив засудженого, який захотів мобілізуватися;

. У січні 2021 року засуджений, перебуваючи на березі Каховського водосховища, убив іншого чоловіка. Всього він наніс 24 удари ножем. Свій вчинок ексвійськовий пояснив тим, що «кров’ю змиває образи дитинства». Феміда призначила йому дев’ять років тюрми. Андрій Є. відбував покарання у Біленьківській виправній колонії №99. У середині травня 2024-го подав заяву до адміністрації колонії про бажання проходити військову службу за контрактом. Установа покарань погодилася, а суд звільнив засудженого, який захотів мобілізуватися; колишній снайпер Михайло Ф . У грудні 2019 року на вулиці забив до смерті чоловіка, котрий зробив йому зауваження. Суд відправив ексвійськового за ґрати на дев’ять років. У травні 2024 року Михайло Ф., перебуваючи у Біленьківській виправній колонії №99, виявив бажання воювати. У підсумку суд задовольнив відповідне подання колонії і засуджений пішов у військо;

. У грудні 2019 року на вулиці забив до смерті чоловіка, котрий зробив йому зауваження. Суд відправив ексвійськового за ґрати на дев’ять років. У травні 2024 року Михайло Ф., перебуваючи у Біленьківській виправній колонії №99, виявив бажання воювати. У підсумку суд задовольнив відповідне подання колонії і засуджений пішов у військо; раніше судимий за дезертирство Віктор З . У 2023 році одержав вирок у вигляді семи років в’язниці за вбивство людини (вистрілив у чоловіка з автомата Калашнікова, якого змусив копати могилу). У травні 2024 року засуджений дав добровільну згоду на укладання контракту на військову службу;

. У 2023 році одержав вирок у вигляді семи років в’язниці за вбивство людини (вистрілив у чоловіка з автомата Калашнікова, якого змусив копати могилу). У травні 2024 року засуджений дав добровільну згоду на укладання контракту на військову службу; безробітний Дмитро Б . отримав сім років тюрми у листопаді 2021 року за вбивство людини. У липні 2024 року засуджений вийшов на волю, уклавши контракт на військову службу;

. отримав сім років тюрми у листопаді 2021 року за вбивство людини. У липні 2024 року засуджений вийшов на волю, уклавши контракт на військову службу; засуджений Валентин М. до 14 років тюрми за те, що у січні 2015 року задушив незнайому людину та викрав її автомобіль. У травні 2024 року захотів воювати і суд відпустив.

Крім цього, Уманський міськрайонний суд Черкаської області 2 липня дозволив мобілізувати в’язнів Олександра Т. (раніше судимий, у 2018 році наніс чотири удари ножом у тіло незнайомця, який вижив; вирок – 11 років тюрми) і Володимира Д. (11 років тюрми за вбивство чоловіка, з яким розпивав спиртне у 2020 році).

Також мобілізувався на фронт тричі судимий Микола Ц. із Хмельниччини. Востаннє отримав вирок у 2014 році за удушення чоловіка мотузкою. Суд призначив кривднику 14 років в’язниці.

На фронт мобілізувався тричі судимий Микола Ц. із Хмельниччини витяг із судового реєстру

Що важливо: до кожного звільненого вбивці суди застосували адміністративний нагляд від 12 до 18 місяців. Він забороняє перебувати мобілізованому засудженому поза межами місця дислокації військової частини, з якою укладено контракт, а також виїздити в особистих справах за межі військової частини. Контроль за виконанням адміністративного нагляду суди поклали на командирів військових частин, де служитимуть звільнені в’язні.

Як повідомляв «Главком», станом на середину травня 2024 року в Україні нараховувалося 2,2 тис. ув’язнених за статтею 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство») і 178 осіб – за вбивство двох і більше людей.

Як відомо, в Україні не всі засуджені мають право на умовно-дострокове звільнення в обмін на службу в армії. Дорога на фронт закрита особам, засудженим за: злочини проти національної безпеки України (ст.109-114-2 Кримінального кодексу); вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч.2 статті 115 Кримінального кодексу); за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу); тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу); ДТП зі смертельним наслідком, вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу); посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу).

Також умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не застосовуватимуть до засуджених службових осіб, які займали особливо відповідальне становище.