Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство

Віталій Тараненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство
До кожного звільненого вбивці суди застосували адміністративний нагляд від 12 до 18 місяців
колаж: glavcom.ua

Теперішні контрактники ЗСУ відбували покарання за статтею «Умисне вбивство»

На початку липня Запорізький районний суд застосував умовно-дострокове звільнення до п’яти засуджених за статтею «Умисне вбивство» (ч. 1 стаття 115 Кримінального кодексу), які добровільно погодилися йти на фронт. Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Феміда випустила вбивць на війну на підставі спецзакону, який набрав чинності 17 квітня 2024 року. Наводимо перелік засуджених, котрі одягнули піксель:

  • колишній сержант Національної гвардії Андрій Є. У січні 2021 року засуджений, перебуваючи на березі Каховського водосховища, убив іншого чоловіка. Всього він наніс 24 удари ножем. Свій вчинок ексвійськовий пояснив тим, що «кров’ю змиває образи дитинства». Феміда призначила йому дев’ять років тюрми. Андрій Є. відбував покарання у Біленьківській виправній колонії №99. У середині травня 2024-го подав заяву до адміністрації колонії про бажання проходити військову службу за контрактом. Установа покарань погодилася, а суд звільнив засудженого, який захотів мобілізуватися;
  • колишній снайпер Михайло Ф. У грудні 2019 року на вулиці забив до смерті чоловіка, котрий зробив йому зауваження. Суд відправив ексвійськового за ґрати на дев’ять років. У травні 2024 року Михайло Ф., перебуваючи у Біленьківській виправній колонії №99, виявив бажання воювати. У підсумку суд задовольнив відповідне подання колонії і засуджений пішов у військо;
  • раніше судимий за дезертирство Віктор З. У 2023 році одержав вирок у вигляді семи років в’язниці за вбивство людини (вистрілив у чоловіка з автомата Калашнікова, якого змусив копати могилу). У травні 2024 року засуджений дав добровільну згоду на укладання контракту на військову службу;
  • безробітний Дмитро Б. отримав сім років тюрми у листопаді 2021 року за вбивство людини. У липні 2024 року засуджений вийшов на волю, уклавши контракт на військову службу;
  • засуджений Валентин М. до 14 років тюрми за те, що у січні 2015 року задушив незнайому людину та викрав її автомобіль. У травні 2024 року захотів воювати і суд відпустив.

Крім цього, Уманський міськрайонний суд Черкаської області 2 липня дозволив мобілізувати в’язнів Олександра Т. (раніше судимий, у 2018 році наніс чотири удари ножом у тіло незнайомця, який вижив; вирок – 11 років тюрми) і Володимира Д. (11 років тюрми за вбивство чоловіка, з яким розпивав спиртне у 2020 році).

Також мобілізувався на фронт тричі судимий Микола Ц. із Хмельниччини. Востаннє отримав вирок у 2014 році за удушення чоловіка мотузкою. Суд призначив кривднику 14 років в’язниці.

На фронт мобілізувався тричі судимий Микола Ц. із Хмельниччини
На фронт мобілізувався тричі судимий Микола Ц. із Хмельниччини
витяг із судового реєстру

Що важливо: до кожного звільненого вбивці суди застосували адміністративний нагляд від 12 до 18 місяців. Він забороняє перебувати мобілізованому засудженому поза межами місця дислокації військової частини, з якою укладено контракт, а також виїздити в особистих справах за межі військової частини. Контроль за виконанням адміністративного нагляду суди поклали на командирів військових частин, де служитимуть звільнені в’язні.

Як повідомляв «Главком», станом на середину травня 2024 року в Україні нараховувалося 2,2 тис. ув’язнених за статтею 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство») і 178 осіб – за вбивство двох і більше людей.

Як відомо, в Україні не всі засуджені мають право на умовно-дострокове звільнення в обмін на службу в армії. Дорога на фронт закрита особам, засудженим за: злочини проти національної безпеки України (ст.109-114-2 Кримінального кодексу); вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч.2 статті 115 Кримінального кодексу); за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу); тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу); ДТП зі смертельним наслідком, вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу); посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу).

Також умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не застосовуватимуть до засуджених службових осіб, які займали особливо відповідальне становище.

Читайте також: 

Теги: фронт росія війна мобілізація Україна засуджені окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Patriot є однією з найдефіцитніших систем озброєння в арсеналі США
США надали Україні ще один Patriot
12 червня, 08:22
Дмитро Пєсков назвав саміт у Швейцарії «неконструктивним заходом»
Кремль відреагував на Саміт миру у Швейцарії
15 червня, 15:58
Світанок у Серебрянському лісництві на позиціях піхотинців 12-ої бригади «Азов»
Бригада «Азов» підтвердила просування на Луганщині та звернулася до українців
16 червня, 13:10
Дрон можна використовувати в цілях розвідки
В Одесі показали новітній український морський дрон Stalker 5.0
17 червня, 05:45
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
20 червня, 16:23
РФ здійснила восьмий масований комбінований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури
Росія поранила двох енергетиків під час нічної атаки (оновлено)
22 червня, 07:14
Олімпійський вогонь має 11-тижневу подорож Францією з 10 тис. факелоносців до церемонії відкриття Олімпіади 2024 року в Парижі 26 липня
Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)
26 червня, 21:26
Авіабомби типу ФАБ-500 мають досить серйозні руйнівні сили
Окупанти модифікували авіабомби ФАБ-500: що це означає
3 липня, 16:24
Олег Дерипаска, у минулому найбагатша людина Росії, а нині фігурант санкційних списків США та Великобританії
Російський мільярдер поскаржився на «тотальні» санкції та закликав торгувати з Африкою
3 липня, 20:11

Кримінал

Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство
Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство
Колишнього капітана Повітряних сил ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі
Колишнього капітана Повітряних сил ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі
На Чернігівщині невідомі повісили на мосту двох собак
На Чернігівщині невідомі повісили на мосту двох собак
Експрокурора-втікача, який влаштував розкішне весілля у Львові, знайшли у тещі на горищі
Експрокурора-втікача, який влаштував розкішне весілля у Львові, знайшли у тещі на горищі
На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)
На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)
У Миколаєві чоловік навів ракети РФ на дім жінки, яка не відповіла йому взаємністю
У Миколаєві чоловік навів ракети РФ на дім жінки, яка не відповіла йому взаємністю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
14K
Аналітики розповіли, що означає завершення війни для Путіна
13K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 06 липня: ситуація на фронті
7738
Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому війна може тривати ще 10 років
7635
Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Вчора, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Вчора, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Вчора, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
4 липня, 12:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua