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Росіяни вдарили КАБом по Руській Лозовій на Харківщині, загинула жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни вдарили КАБом по Руській Лозовій на Харківщині, загинула жінка
Війська РФ удень 4 липня завдали удару по Руській Лозовій
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка

Війська РФ удень 4 липня завдали удару по Руській Лозовій на Харківщині, загинула жінка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка», – йдеться у дописі.

За даними Синєгубова, цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення.

Керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко зауважив, що у селі пошкоджені кілька будинків.

Нагадаємо, росіяни продовжують намагання знищити український урожай. 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Це сталося поблизу села Карасівка Золочівської громади близько 16:00, внаслідок обстрілу поле спалахнуло. 

Також повідомлялося, що окупаційні війська скинули авіаційні бомби на школу та будинок культури в прифронтовому населеному пункті на Харківщині. Про це повідомляє головне управління ДСНС в області.

До слова, унаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області в суботу постраждало троє людей. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Нагадаємо, російські загарбники 3 липня атакували Дніпро ракетами та «Шахедами». Станом на ранок 4 липня кількість загиблих зросла до шести, постраждали 55 людей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, у Дніпрі вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами». Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали 47 людей, п'ятеро загинули.

Також повідомлялося. що у Житомирській області під час атаки «Шахедів» уламки дрона впали на приватний будинок внаслідок чого почалась пожежа. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Як зазначив глава ОВА, внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні.

До слова, у ніч на 4 липня 2024 року Сили оборони знищили 21 «Шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Читайте також: На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Теги: обстріл Харківщина поранення чоловік жінка

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