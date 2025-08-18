Головна Країна Суспільство
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 серпня
Удень в Харківській, Одеській та Миколаївській областях очікується місцями короткочасний дощ
Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 27-32°

Сьогодні, 18 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр.

У більшості центральних, вночі й Закарпатській, Київській, Сумській, вдень в Харківській, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 27-32°.

Уночі по Київській області місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.

До слова, у 2025 році Україна відчуває на собі наслідки кліматичних змін: скорочується зима, зростає кількість спекотних днів і тропічних ночей, а небезпека пилових бур і теплових ударів зростає, особливо у великих містах.

