Україна зустріла Новий рік рекордними для 1 січня морозами

У багатьох областях позначки термометра опустилися нижче -10 °C

Перший день 2026 року став одним із найхолодніших за тривалий час. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на територію країни продовжує надходити арктичне повітря з півночі, що й зумовило суттєве похолодання.

Так, мешканці багатьох областей зустріли Новий рік із сильними морозами. За даними Укргідрометцентру, у більшості областей температура повітря опустилася нижче -10 °C, а у Вінниці та Луцьку – до -15 °C.

Температура повітря у різних областях станом на 9:00

Статистика морозів на 1 січня за останні 10 років показує значні коливання, зокрема, були як дуже теплі роки, коли температура не опускалася нижче 0°C, так і сильніші морози, хоча надзвичайно екстремальні морози (нижче -15°C) на цю конкретну дату зустрічаються рідше порівняно з іншими січневими днями.

У Києві ж перші значні морози часто приходять пізніше січня, а на 1 січня часто спостерігаються плюсові температури або близькі до нуля:

2021: 1 січня – температура перевищила 5°C;

2022: 1 січня – температура перевищила 5°C;

2023: 1 січня – спостерігалися морози (близько 0°C);

2024: 1 січня – температура повітря від 0°C до 5°C;

2025: 1 січня – температура близько 1°C.

