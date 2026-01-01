Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна зустріла Новий рік рекордними для 1 січня морозами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна зустріла Новий рік рекордними для 1 січня морозами
Синоптики повідомляли, що суттєве похолодання зумовлене арктичними повітрям з півночі
фото: glavcom.ua

У багатьох областях позначки термометра опустилися нижче -10 °C

Перший день 2026 року став одним із найхолодніших за тривалий час. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на територію країни продовжує надходити арктичне повітря з півночі, що й зумовило суттєве похолодання.

Так, мешканці багатьох областей зустріли Новий рік із сильними морозами. За даними Укргідрометцентру, у більшості областей температура повітря опустилася нижче -10 °C, а у Вінниці та Луцьку – до -15 °C.

Україна зустріла Новий рік рекордними для 1 січня морозами фото 1
7 фото
На весь екран
Температура повітря у різних областях станом на 9:00

Статистика морозів на 1 січня за останні 10 років показує значні коливання, зокрема, були як дуже теплі роки, коли температура не опускалася нижче 0°C, так і сильніші морози, хоча надзвичайно екстремальні морози (нижче -15°C) на цю конкретну дату зустрічаються рідше порівняно з іншими січневими днями.

У Києві ж перші значні морози часто приходять пізніше січня, а на 1 січня часто спостерігаються плюсові температури або близькі до нуля:

  • 2021: 1 січня – температура перевищила 5°C;
  • 2022: 1 січня – температура перевищила 5°C;
  • 2023: 1 січня – спостерігалися морози (близько 0°C);
  • 2024: 1 січня – температура повітря від 0°C до 5°C;
  • 2025: 1 січня – температура близько 1°C.

Раніше повідомлялося, що українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня
В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня
6 грудня, 2025, 06:00
У Києві хмарно
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 2025, 05:59
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
17 грудня, 2025, 10:33
Синоптикиня повідомила, коли в Україні вдарить мороз до -12°С
Синоптикиня повідомила, коли в Україні вдарить мороз до -12°С
19 грудня, 2025, 09:51
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року
21 грудня, 2025, 20:00
Прогноз погоди на 23 грудня
Україну накриє мокрий сніг: погода на 23 грудня 2025
23 грудня, 2025, 06:00
Прогноз погоди на 25 грудня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 грудня 2025
25 грудня, 2025, 06:00
У Києві хмарно, йтиме сніг
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 2025, 06:01
Прогноз погоди на 30 грудня
В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025
30 грудня, 2025, 06:06

Суспільство

Україна зустріла Новий рік рекордними для 1 січня морозами
Україна зустріла Новий рік рекордними для 1 січня морозами
Стояв на захисті України від початку війни. Згадаймо Володимира Костирка
Стояв на захисті України від початку війни. Згадаймо Володимира Костирка
Мобілізація по-новому, тарифи на світло: яких змін очікувати у 2026 році
Мобілізація по-новому, тарифи на світло: яких змін очікувати у 2026 році
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
Новорічне привітання Зеленського (повний текст)
Новорічне привітання Зеленського (повний текст)
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua