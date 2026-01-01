Головна Країна Суспільство
Єдиний реєстр зброї тимчасово призупинить роботу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Реєстр буде тимчасово недоступний через планове оновлення системи

Єдиний реєстр зброї тимчасово призупиняє роботу через планове оновлення системи з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС України.
 
«У зв’язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми «Єдиний реєстр зброї» інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у джерелі, у цей період доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений. Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.

Нагадаємо, що з 23 червня в Україні почав працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Через реєстр можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. Процедура отримання дозволів спрощена, отримання дозволів прискорюється диджиталізацією.

Кабінет Міністрів затвердив створення електронного Реєстру зброярів – бази даних виробників та постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. 

«Це рішення – частина Державної антикорупційної програми і нашого системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська», – заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Мета – підвищити прозорість і ефективність оборонних закупівель, зменшити ризики укладення контрактів із недобросовісними постачальниками та стимулювати чесну конкуренцію в оборонній галузі.

Читайте також:

