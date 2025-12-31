Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках

2026 рік пройде під знаком Червоного вогняного коня

Наближається Новий 2026 рік. Це особливий час підбиття підсумків і нових надій, коли хочеться сказати теплі слова близьким, друзям і колегам, подарувати щирі емоції, посмішки та відчуття свята. Новий рік традиційно надихає на зміни, добрі справи й віру в краще майбутнє.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей.

До слова, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

Привітання у прозі з Новим 2026 роком

Нехай Новий 2026 рік наповнить ваш дім теплом і маленькими чудесами. Нехай усе, що раніше давило, нарешті відпустить, а в житті буде мир і радість.

***

Хочу побажати, щоб 2026 рік став часом великих рішень і яскравих змін. Нехай кожен новий день приносить маленькі перемоги. У

***

Нехай прийдешній 2026 рік подарує вам ясність і радість кожної миті, щоб життя було легким, але насиченим.

***

З Новим роком 2026! Нехай він буде спокійним, добрим і благополучним для всіх ваших починань.

***

Нехай 2026 рік тихо увійде в твоє життя, як довгоочікуваний ранок після темної ночі.

***

Вітаю з Новим роком. Нехай прийдешній Новий рік виконає головне бажання мільйона українців – принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї возз'єднаються, а Україна процвітає!

***

З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!

***

Наближається Новий рік, і я щиро бажаю, щоб 2026-й став роком нових можливостей і яскравих подій.

***

Нехай у вашому житті буде більше радості, а труднощі залишаться у минулому.

***

Бажаю всім українцям, щоб у 2026 році настав довгоочікуваний мир і злагода.

***

Нехай кожен новий ранок приносить лише добрі новини та впевненість, що все найкраще ще попереду.

***

Настає чарівна ніч новорічна! Ніч, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий. Коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається в минулому році. Вітаю! Бажаю щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров’я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. З Новим роком!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення!

***

Новий рік – час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішу мрію!

Бажаю, щоб у 2026 році кожен день розкривав перед вами нові горизонти і можливості.

Привітань у віршах з Новим 2026 роком

Скоро прийде Новий рік

Завітає на поріг

І покриє снігом всіх,

І лунатиме знов сміх.

З Новим роком всіх вітаю,

Щастя кожному бажаю,

Сил, наснаги і надії,

Щоб здійснилися всі мрії.

***

В Новий рік бажаю щастя,

Щоб усе гаразд було,

Гарним буде хай ваш настрій,

А в душі – завжди тепло!

Санта хай здійснить всі мрії

Заповітні ваші всі,

І валюта щоб водилась

На картках і в гаманці!

***

Ялинку дружно прикрашайте,

Новому року двері відчиняйте.

Вітаю з Новим роком вас

У цей святковий дивний час.

Нехай пухнастий білий сніг

Засипле щастям ваш поріг.

Добробуту бажаю і добра,

Щастя, злагоди, сімейного тепла.

***

На порозі Новий рік,

З чим вас і вітаю,

І достатку вам повік

Щиро побажаю!

Миру, радості, добра

Зичу вашій хаті.

Щоб здорові всі були,

Мудрі і багаті!

***

Накритий стіл багато,

У келихах – шампанське.

Бажаю гучно свято

Стрічати аж до ранку!

Хай в серці буде радісно,

У гаманці – багато,

У хаті – тепло й затишно,

І щастя більше мати.

В старому хай залишиться

Усе погане й зайве.

А в новому відкриється

Найкраще хай, звичайно!

Гармонії і спокою,

Натхнення і свободи.

Здоров’я і достатку,

І миру для народу!

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

***

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня щоб були ви здорові!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

Привітання з Новим роком у листівках