Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
З Новим 2026 роком
колаж: glavcom.ua

2026 рік пройде під знаком Червоного вогняного коня

Наближається Новий 2026 рік. Це особливий час підбиття підсумків і нових надій, коли хочеться сказати теплі слова близьким, друзям і колегам, подарувати щирі емоції, посмішки та відчуття свята. Новий рік традиційно надихає на зміни, добрі справи й віру в краще майбутнє.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей.

До слова, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

Привітання у прозі з Новим 2026 роком

Нехай Новий 2026 рік наповнить ваш дім теплом і маленькими чудесами. Нехай усе, що раніше давило, нарешті відпустить, а в житті буде мир і радість. 

***

Хочу побажати, щоб 2026 рік став часом великих рішень і яскравих змін. Нехай кожен новий день приносить маленькі перемоги. У

***

Нехай прийдешній 2026 рік подарує вам ясність і радість кожної миті, щоб життя було легким, але насиченим. 

***

З Новим роком 2026! Нехай він буде спокійним, добрим і благополучним для всіх ваших починань. 

***

Нехай 2026 рік тихо увійде в твоє життя, як довгоочікуваний ранок після темної ночі. 

***

Вітаю з Новим роком. Нехай прийдешній Новий рік виконає головне бажання мільйона українців – принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї возз'єднаються, а Україна процвітає!

***

З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!

***

Наближається Новий рік, і я щиро бажаю, щоб 2026-й став роком нових можливостей і яскравих подій. 

***

Нехай у вашому житті буде більше радості, а труднощі залишаться у минулому. 

***

Бажаю всім українцям, щоб у 2026 році настав довгоочікуваний мир і злагода. 

***

Нехай кожен новий ранок приносить лише добрі новини та впевненість, що все найкраще ще попереду. 

***

Настає чарівна ніч новорічна! Ніч, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий. Коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається в минулому році. Вітаю! Бажаю щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров’я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. З Новим роком!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення!

***

Новий рік – час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішу мрію!

Бажаю, щоб у 2026 році кожен день розкривав перед вами нові горизонти і можливості. 

Привітань у віршах з Новим 2026 роком

Скоро прийде Новий рік
Завітає на поріг
І покриє снігом всіх,
І лунатиме знов сміх.
З Новим роком всіх вітаю,
Щастя кожному бажаю,
Сил, наснаги і надії,
Щоб здійснилися всі мрії.

***

В Новий рік бажаю щастя,
Щоб усе гаразд було,
Гарним буде хай ваш настрій,
А в душі – завжди тепло!
Санта хай здійснить всі мрії
Заповітні ваші всі,
І валюта щоб водилась
На картках і в гаманці!

***

Ялинку дружно прикрашайте,
Новому року двері відчиняйте.
Вітаю з Новим роком вас
У цей святковий дивний час.
Нехай пухнастий білий сніг
Засипле щастям ваш поріг.
Добробуту бажаю і добра,
Щастя, злагоди, сімейного тепла.

***

На порозі Новий рік,
З чим вас і вітаю,
І достатку вам повік
Щиро побажаю!
Миру, радості, добра
Зичу вашій хаті.
Щоб здорові всі були,
Мудрі і багаті!

***

Накритий стіл багато,
У келихах – шампанське.
Бажаю гучно свято
Стрічати аж до ранку!
Хай в серці буде радісно,
У гаманці – багато,
У хаті – тепло й затишно,
І щастя більше мати.
В старому хай залишиться
Усе погане й зайве.
А в новому відкриється
Найкраще хай, звичайно!
Гармонії і спокою,
Натхнення і свободи.
Здоров’я і достатку,
І миру для народу!

***

З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.

***

З роком Новим я вас, любі, вітаю,
Від щирого серця добра вам бажаю!
Хай буде достатку та щастя багато,
Хай сповниться миром й добробутом хата,
Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,
І радість барвінком довкола вас в’ється!
Миру та спокою, ласки, любові,
Кожного дня щоб були ви здорові!

***

З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка.

***

З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби ви були здорові,
Щоб купалися в любові.

Привітання з Новим роком у листівках

Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 1
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 2
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 3
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 4
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 5
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 6
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 7
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 8
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 9
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 10

