Мобілізація по-новому, тарифи на світло: яких змін очікувати у 2026 році

Добірка ключових нововведень, які запроваджуються в Україні у 2026 році

У 2026 році в Україні заплановано низку важливих змін. Зокрема, в застосунку «Резерв+» з’явиться можливість отримувати сповіщення про надсилання повісток, зарплати вчителів зростуть на 50%, а в «Дії» стане доступною послуга розірвання шлюбу.

«Главком» зібрав добірку всіх ключових нововведень, які запроваджуються в Україні у новому році.

Зміст

Тарифи на електроенергію

У 2026 році заплановано підвищення тарифів на електроенергію, однак воно торкнеться не побутових споживачів, а бізнесу. Зростання цін передбачено здійснити у два етапи. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тариф на передачу електроенергії на 2026 рік:

з 1 січня до 31 березня тариф становитиме 713,68 грн/МВт-год,

з 1 квітня до 31 грудня – 742,91 грн/МВт-год,

паралельно тариф на послугу диспетчерського управління затверджений на весь рік на рівні 110,03 грн/МВт-год.

У 2026 році заплановано підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу фото: glavcom.ua

Таким чином, у 2026 році тариф на передачу електроенергії зросте орієнтовно на 7,2%, а вартість послуг з диспетчерського управління – на 11,2% порівняно з нинішнім роком. Тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії у 2026 році покриває не лише покриття операційних витрат компанії, а й фінансування виконання покладених державою спеціальних обов’язків та проведення розрахунків на ринку електроенергії.

Розлучення онлайн

У 2026 році у застосунку «Дія» стане доступною послуга розлучення. За даними глави уряду Юлії Свириденко, послуга розірвання шлюбу з’явиться в «Дії» у 2026 році та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

«Раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим – без черг і без зайвих поїздок», – наголосила прем'єрка.

У 2026 році у застосунку «Дія» стане доступною послуга розлучення фото з відкритих джерел

Після подання заяви «Дія» автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу буде доступне в застосунку.

Зростання ставки судового збору

У зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2026 року діятимуть нові розміри ставок судового збору. Про це повідомляє Східний апеляційний господарський суд.

Діятимуть такі ставки:

1331,20 грн розірвання шлюбу, оскарження дій ТЦК та СП,

333 грн заява про видачу судового наказу,

166,50 грн заява про скасування судового наказу,

665,60 грн встановлення юридичних фактів, перегляд заочного рішення.

При поділі майна та розірванні шлюбу стягується 1% ціни позову, але не менше 1331,20 грн і не більше 9984 грн.

Нові правила виїзду за кордон для деяких категорій чоловіків

З 1 січня 2026 року набудуть чинності оновлені правила перетину державного кордону для чоловіків, які працюють у сфері медіа, стратегічних комунікацій та інформаційної діяльності. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Пропуск таких осіб через державний кордон здійснюватиметься Державною прикордонною службою за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення. У ньому мають бути зазначені дата виїзду, орієнтовна дата повернення, пункт пропуску та інші необхідні дані. Відповідним листом здійснюється інформування Держприкордонслужби про участь цієї категорії громадян у заходах за кордоном.

З 1 січня 2026 року будуть нові правила перетину кордону для деяких чоловіків фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Підтвердними документами для перетинання державного кордону чоловіками також залишаються:

запрошення іноземної організації для участі таких осіб у заході з перекладом українською мовою;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТСК та СП або військово-обліковий документ в електронній формі.

Максимальний строк тимчасового перебування громадян України за кордоном за цим пунктом правил перетину кордону становить не більше 60 календарних днів.

Підвищення зарплат вчителів

У 2026 році зарплати вчителів зростуть на 50%. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Наразі уряд надає вчителям надбавки у розмірі 2 тис. грн фото: glavcom.ua

Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% відбудеться двома етапами – 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026. У липні 2025 року середня зарплата в галузі освіти в Україні становила 16 тис. грн. Наразі уряд надає вчителям надбавки у розмірі 2 тис. грн.

Житло для переселенців у селах

У 2026 році реалізуватиметься новий підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб. У бюджеті на потреби переселенців закладено 72,6 млрд грн – на 16,5 млрд грн більше, ніж торік. З них 500 млн грн планують спрямувати на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості. Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк.

Уряд спрямує гроші на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості фото: glavcom.ua

Кошти спрямують на житло, соціальні послуги, інтеграційні програми та довгострокову підтримку громад. Уряд виділяє кілька ключових напрямів: допомогу на проживання; нові житлові програми; компенсації за зруйноване житло; підтримка «єОселі»; розвиток Home; розширення соціальних сервісів.

Сповіщення про повістки у «Резерв+»

У «Резерв+» запрацює функція отримання сповіщення про відправлення повістки. Про це повідомив Олег Берестовий, керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України.

«Ми розробляємо таку функцію. Вона, скоріш за все, з’явиться на початку 2026 року. Про неї нас просили самі користувачі у соцмережах, і ми взяли цей функціонал у роботу. Це логічний крок. Це, як мінімум, зручно. Все працюватиме дуже просто», – сказав Берестовий.

У «Резерв+» запрацює функція отримання сповіщення про відправлення повістки фото: glavcom.ua

За його словами, військовозобов’язаний може зайти в «Резерв+» і за власним бажанням ввімкнути сповіщення про те, що ТЦК відправив йому паперову повістку.

«Наголошу, що сповіщення в «Резерв+», яке ви добровільно зможете отримувати або не отримувати. Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. І в такій ситуації все одно буде направлятися в паперовому вигляді повістка. Якщо ви захочете, будете мати можливість знати про це через застосунок «Резерв+», – пояснив Берестовий.