Стояв на захисті України від початку війни. Згадаймо Володимира Костирка

30 листопада 2025 року на фронті поліг захисник України Володимир Костирко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Володимир Костирко народився 17 лютого 1973 року у Львові. Навчався у ліцеї №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради. Згодом здобув професію монтера у Львівському професійно-технічному училищі.

Проходив строкову військову службу, після чого підписав контракт і служив у складі Національної гвардії України.

Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Прогрес-Львів».

Володимир Костирко був учасником АТО фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, Володимир захоплювався деревообробкою, садівництвом та риболовлею. Був добрим, відкритим і щирим, завжди допомагав іншим. Вирізнявся спокійним і неконфліктним характером.

Був учасником АТО.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому, херсонському, донецькому та південно-слобожанському напрямках у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України та 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений численними відзнаками.

30 листопада 2025 року на фронті поліг захисник України Володимир Костирко. Поховали захисника 30 грудня на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань Nº 87 (вул. Пасічна).

У Володимира Костирка залишилися син, дружина, сестра, брат та племінниця.

