Стояв на захисті України від початку війни. Згадаймо Володимира Костирка

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Стояв на захисті України від початку війни. Згадаймо Володимира Костирка
Володимир Костирко був учасником АТО
Костирко народився 17 лютого 1973 року у Львові

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Костирка.

30 листопада 2025 року на фронті поліг захисник України Володимир Костирко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Володимир Костирко народився 17 лютого 1973 року у Львові. Навчався у ліцеї №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради. Згодом здобув професію монтера у Львівському професійно-технічному училищі.

Проходив строкову військову службу, після чого підписав контракт і служив у складі Національної гвардії України.

Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Прогрес-Львів».

Володимир Костирко був учасником АТО
Володимир Костирко був учасником АТО
Зі слів рідних, Володимир захоплювався деревообробкою, садівництвом та риболовлею. Був добрим, відкритим і щирим, завжди допомагав іншим. Вирізнявся спокійним і неконфліктним характером.

Був учасником АТО.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому, херсонському, донецькому та південно-слобожанському напрямках у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України та 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений численними відзнаками.

30 листопада 2025 року на фронті поліг захисник України Володимир Костирко. Поховали захисника 30 грудня на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань Nº 87  (вул. Пасічна).

У Володимира Костирка залишилися син, дружина, сестра, брат та племінниця. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
