Припорошило кенгуру. В Австралії вперше за багато років випав сніг

Штат Новий Південний Уельс накрив холодний фронт, хоча зазвичай це сонячні та посушливі місця

Багато хто з дорослих, не кажучи про дітей, бачили сніг уперше в житті

В Австралії у суботу, 2 серпня, вперше за багато років випав сніг. Зокрема південь штату Квінсленд та штат Новий Південний Уельс, накрив холодний фронт. Хоча зазвичай це сонячні та посушливі місця. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що багато хто з дорослих, не кажучи про дітей, бачили сніг уперше в житті.

Сніг ішов щонайменше дві години, покривши землю та будинки білою ковдрою. Подекуди товщина сніжного покрову сягала 15 см.

У сніговій пастці в горбистій місцевості опинилися понад 100 автомобілів. Як повідомила місцева рятувальна служба, сніг у цьому районі був «такої глибини, якої раніше не було».

Але багато хто з місцевих мешканців зрадів снігу. Люди викладали у соцмережах світлини засніжених дворів. Одна з мешканок показала, як засніженою вулицею пробігло кенгуру.

Діти раділи та фотографувалися в снігу, вчилися гратися в сніжки та ліпили сніговиків.

Місцевий мешканець розповів журналістам, що почувається, як щойно звільнений в’язень, який насолоджується вільним світом. Чоловік сказав, що снігу не бачив жодного разу в дорослому житті.

Ще один чоловік розповів, що побачивши напередодні прогноз та можливий сніг, вирішив зробити своїй дівчині пропозицію одружитися саме під снігом. Жінка погодилася та показала обручку.

Раніше у Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг. Дороги стали непрохідними, заняття в школах скасували, а більшість магазинів не відкрилися.

До слова, у Марокко вперше за пів століття випав сніг. Як повідомляє центр Національної метеорології Марокко, причина незвичайної погоди – маси холодного повітря, які прийшли в країну з боку Північної Європи. «Ми під впливом дуже низького тиску з дуже холодними температурами, які можуть сягати 0 або навіть -1 градуси», – повідомили метеорологи.