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Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму: дані спостережень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму: дані спостережень
Міст-хвиля на столичній Оболоні
фото: щоденник Києва у світлинах Галини Лапіної/Facebook

Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +34,4°С

Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,3°С. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як йдеться у повідомленні, за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 22,6°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С.

«Найхолодніше було 1 липня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 12,9°С. Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +34,4°С», – йдеться у повідомленні.

Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +34,4°С
Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +34,4°С
інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

«Опадів на проспекті Науки випало 97 мм або 143 % місячної норми. Лише у липні випала значна кількість опадів спочатку року у столиці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, червень у столиці виявився дещо прохолоднішим, ніж зазвичай, а також недобрав опадів. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря в Києві становила 19,1 °С, що на 0,4 °С нижче кліматичної норми. Щодо опадів, то, за повідомленням метеорологів, на проспекті Науки випало 57 мм, що становить лише 77% місячної норми.

У селі Верхній Яловець, що у високогірній Селятинській громаді Чернівецької області, термометр уранці 22 червня показав 0°С. У 2025 році Україна відчуває на собі наслідки кліматичних змін: скорочується зима, зростає кількість спекотних днів і тропічних ночей, а небезпека пилових бур і теплових ударів зростає, особливо у великих містах.

Раніше Віра Балабух в інтерв'ю «Главкому» розповіла про можливості, які відкриває глобальне потепління. Аграрії в Україні  отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури. Кліматолог також назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління. Віра Балабух пояснила, які позитиви дає українцям аномально тепла зима.

Віра Балабух в інтерв'ю «Главкому» також повідомила, де в Україні буде найкомфортніше жити через 50-100 років. 

До слова, рівень Світового океану до кінця століття може підвищитись на 45-82 см. Україна може відчути наслідки танення льодовиків.

Теги: Київ літо погода

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