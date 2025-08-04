Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму: дані спостережень

Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +34,4°С

Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,3°С. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як йдеться у повідомленні, за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 22,6°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С.

«Найхолодніше було 1 липня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 12,9°С. Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +34,4°С», – йдеться у повідомленні.

Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +34,4°С інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

«Опадів на проспекті Науки випало 97 мм або 143 % місячної норми. Лише у липні випала значна кількість опадів спочатку року у столиці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, червень у столиці виявився дещо прохолоднішим, ніж зазвичай, а також недобрав опадів. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря в Києві становила 19,1 °С, що на 0,4 °С нижче кліматичної норми. Щодо опадів, то, за повідомленням метеорологів, на проспекті Науки випало 57 мм, що становить лише 77% місячної норми.

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