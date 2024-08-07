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Фітнес-тренер з Одеси підпалював військові авто у трьох містах України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фітнес-тренер з Одеси підпалював військові авто у трьох містах України
Співробітники СБУ встановили місце переховування зловмисника в Одесі та затримали його
фото: пресслужба СБУ

Задокументовано як зловмисник підпалив мультівен ЗСУ в Києві

32-річний одесит за вказівкою ФСБ підпалював службові авто Сил оборони у Києві, Дніпрі та Одесі. Наразі зловмисника затримано, йому загрожує до восьми років ув'язнення за перешкоджання діяльності ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
 
Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала поплічника ФСБ, який діяв у Києві, Дніпрі та Одесі. За вказівкою російської спецслужби її поплічник підпалював службові авто Сил оборони, найбільше ворога «цікавили» військові позашляховики, пікапи та мультівени. 

«Для знищення автомобілів українських захисників спецслужби РФ дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток. «Гастролюючи» по трьох містах України, фігурант протягом декількох днів намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони», – йдеться у повідомленні.
Деталі

Задокументовано як зловмисник підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з портового міста до столиці, де на одну добу орендував квартиру.

Після виявлення потенційної цілі та її «погодження» з російським куратором його агент придбав легкозаймисту рідину та сірники. Маскуючись під темним одягом та капелюхом, фігурант вночі прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону. Відео з місця злочину потрібне було спецслужбі РФ для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність проросійського підпілля в столиці України. За аналогічним алгоритмом ворожий агент планував діяти на території міст мільйонників.

Співробітники СБУ встановили місце переховування зловмисника в Одесі та затримали його.

З’ясовано, що фігурант був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як гру). Саме від нього агент отримував завдання та інструкції щодо їхнього виконання, зокрема способів вчинення підпалів та методів конспірації.  Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російським гру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який «полював» на склади з боєприпасами на Вінниччині.  

Теги: ФСБ СБУ Одеса автомобіль

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