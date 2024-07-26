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Чи причетна Росія до вбивства Фаріон? Деталі слідства

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи причетна Росія до вбивства Фаріон? Деталі слідства
За однією з версій слідства, служби країни-агресорки РФ можуть бути причетні до організації вбивства Ірини Фаріон
фото: «Суспільне»

Спецслужби вивчають зв’язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном

Служба безпеки України (СБУ) відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства мовознавиці й екснардепки Ірини Фаріон. Про це повідомив перший заступник глави СБУ Сергій Андрущенко.

«СБУ одразу підключилася до розслідування цього резонансного злочину. Здійснюється комплекс заходів, ми вивчаємо зв’язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. І одна із версій – це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого розташований у країні-агресорі», – сказав Андрущенко.

Нагадаємо, що у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон відбудеться о 16:00.

За даними поліції, підозрюваний дніпрянин ретельно спланував убивство мовознавиці. Зокрема, для нього винаймав щонайменше три квартири й постійно міняв одяг.

Крім того, на місці вбивства Ірини Фаріон знайдена гільза від спортивної кулі. 

Також з'ясувалося, що затриманий у справі щодо вбивства громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон, ймовірно, готував наступні вбивства.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

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Теги: росія СБУ вбивство Ірина Фаріон

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