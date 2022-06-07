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    Новини

    Пляжний сезон: влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині

    Майже половина Київщини була під окупацією - Пляжний сезон: влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині
    Майже половина Київщини була під окупацією
    фото з відкритих джерел

    Користуватися можна тільки офіційними пляжами та місцями відпочинку в тій частині області, яка не була під окупацією

    Пляжного сезону на деокупованій частині Київської області не буде, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

    «Вкотре нагадую, що майже половина регіону була під окупацією, і питання розмінування територій буде актуальним ще довго. Тому на деокупованих територіях мова про пляжний сезон йти не може», – сказав він.

    Голова області зазначив, що користуватися можна тільки офіційними пляжами та місцями відпочинку в тій частині області, яка не була під окупацією.

    Зеленим позначені звільнені від окупантів райони

    Зеленим позначені звільнені від окупантів райони

    Кулеба додав, що керівництво області працює над тим, аби відкрити дитячі літні табори для відпочинку та оздоровлення дітей.

    Під російською окупацією була північ області на правому березі Дніпра та деякі території біля Броварів (це Бучанський, Вишгородський та Броварський райони). Київську область звільнили від окупантів на початку квітня.

    Теги: росія окупанти війна розмінування Україна окупація #stoprussia
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    Пляжний сезон: влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині