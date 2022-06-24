ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно

Для розмінування українських водойм знадобиться 10 років

Купальний сезон не відкриватимуть у областях України, які були під окупацією російських військ. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Поки спеціалісти ДСНС не розмінують усі водойми – громадян наполегливо просять не відпочивати біля річок та озер.

«Купальний сезон не розпочали в областях, які були під окупацією або там, де проходили чи проходять бойові дії... Донеччина, Чернігівщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина – це ті області, де ми не рекомендуємо йти на відпочинок до водойм. Київ теж не відкривав пляжі», – заявив він.

На уточнювальне запитання, скільки років потрібно на розмінування водойм в Україні, Хорунжий сказав – до 10 років за «оптимістичними прогнозами».

Зазначимо, за даними ДСНС, з початку літнього періоду в Україні на воді загинуло 129 осіб, з них – 16 дітей. З українських водойм вже вилучили 664 вибухонебезпечних предметів.

Раніше влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині.

Також сапери показали, як розміновують водойми Київщини.