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    Суспільство

    ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно

    Українські сапери працюють над розмінуванням водойм - ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно
    Українські сапери працюють над розмінуванням водойм
    фото з відкритих джерел

    Для розмінування українських водойм знадобиться 10 років

    Купальний сезон не відкриватимуть у областях України, які були під окупацією російських військ. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

    Поки спеціалісти ДСНС не розмінують усі водойми – громадян наполегливо просять не відпочивати біля річок та озер.

    «Купальний сезон не розпочали в областях, які були під окупацією або там, де проходили чи проходять бойові дії... Донеччина, Чернігівщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина – це ті області, де ми не рекомендуємо йти на відпочинок до водойм. Київ теж не відкривав пляжі», – заявив він.

    На уточнювальне запитання, скільки років потрібно на розмінування водойм в Україні, Хорунжий сказав – до 10 років за «оптимістичними прогнозами».

    Зазначимо, за даними ДСНС, з початку літнього періоду в Україні на воді загинуло 129 осіб, з них – 16 дітей. З українських водойм вже вилучили 664 вибухонебезпечних предметів.

    Раніше влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині.

    Також сапери показали, як розміновують водойми Київщини.

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    Теги: росія окупанти Київ ДСНС війна пляжі відпочинок розмінування Україна окупація #stoprussia
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    ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно