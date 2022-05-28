Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)

Від початку війни рятувальники ДСНС знешкодили майже 2 тис. авіаційних бомб

Під час обстеження водних об’єктів країни сапери ДСНС вилучили 150 вибухонебезпечних предметів. Більшість із них виявлено на Київщині, де велися бої з російськими окупантами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Озеро Блакитне у с. Горенка опинилося в епіцентрі обстрілів окупантами, які перебували під Києвом. Там вже два дні працюють піротехніки та водолази ДСНС: очищують водойму до початку купального сезону. Врожай за два дні – 10 боєприпасів, серед яких артснаряди, постріли від гранатометів, вибухонебезпечні елементи від систем залпового вогню.

Для того щоб знайти боєприпаси, рятувальники використовують підводний дрон. Після чого до роботи приступають водолази-піротехніки, які підіймають їх на поверхню. Одночасно з підводним розмінуванням обстежуються й прибережні території. Заключний етап – перевезення та ліквідація вибухонебезпечного залізяччя контрольованим підривом на спеціальному полігоні.

Рятувальники не радять заходити або заїжджати на необстежені ділянки.

Від початку широкомасштабного військового вторгнення РФ знешкоджено 122,555 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1,979 тис. авіаційних бомб. Обстежено територію площею 23,888 тис. га.