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  4. Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)
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    Новини

    Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)

    Рятувальники використовують підводний дрон, щоб знайти боєприпаси у водоймі - Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)
    Рятувальники використовують підводний дрон, щоб знайти боєприпаси у водоймі
    фото: ДСНС

    Від початку війни рятувальники ДСНС знешкодили майже 2 тис. авіаційних бомб

    Під час обстеження водних об’єктів країни сапери ДСНС вилучили 150 вибухонебезпечних предметів. Більшість із них виявлено на Київщині, де велися бої з російськими окупантами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Озеро Блакитне у с. Горенка опинилося в епіцентрі обстрілів окупантами, які перебували під Києвом. Там вже два дні працюють піротехніки та водолази ДСНС: очищують водойму до початку купального сезону. Врожай за два дні – 10 боєприпасів, серед яких артснаряди, постріли від гранатометів, вибухонебезпечні елементи від систем залпового вогню.

    Для того щоб знайти боєприпаси, рятувальники використовують підводний дрон. Після чого до роботи приступають водолази-піротехніки, які підіймають їх на поверхню. Одночасно з підводним розмінуванням обстежуються й прибережні території. Заключний етап – перевезення та ліквідація вибухонебезпечного залізяччя контрольованим підривом на спеціальному полігоні.

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    Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)
    Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)
    Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)
    Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)
    Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)
    Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Рятувальники не радять заходити або заїжджати на необстежені ділянки.

    Від початку широкомасштабного військового вторгнення РФ знешкоджено 122,555 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1,979 тис. авіаційних бомб. Обстежено територію площею 23,888 тис. га.

    Теги: росія окупанти війна розмінування Україна окупація #stoprussia
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    Сапери показали, як розміновують водойми Київщини (фото, відео)