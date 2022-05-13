Не Патроном єдиним: історія такси, яка рятувала житті в ДСНС (фото)

Зараз Крісу 14 років і він собака війни

Зірку соцмереж пса Патрона з Чернігова, який допомагає розміновувати землі України, знають майже всі. Але в ДСНС є й інші собаки, які вже багато років допомагають рятувальникам.

Кріс – унікальний не лише для України, а й для усього світу пошуково-рятувальний собака породи такса. Його спеціалізація – пошук постраждалих у техногенному завалі.

Разом із своїм рятувальником-кінологом Сергієм Лухіним у 2019 році вони увійшли до першої сотні світового рейтингу кращих кінологічних розрахунків за версією Міжнародної організації рятувальних собак (IRO). Це при тому, що у 2018 році Кріс завершив свою службову кар’єру і був з почестями відправлений на заслужений відпочинок.

Зараз йому 14 років і він собака війни. Плани на мирне пенсійне життя йому зруйнувала клята скажена сусідка Росія, чиї ракети з 24 лютого руйнують рідне місто Кріса – Харків. Йому все складніше бігати за улюбленим м’ячем і гуляти доводиться обережно, адже старість бере своє і схоже, що наш малюк вже втратив слух.

В ДСНС мріють, що зовсім скоро Кріс бігатиме вулицями мирного Харкова і ще поласує святковим смаколиком на честь нашої Перемоги.

Раніше повідомлялося, що бабак-віщун Тимко потрапив у полон до росіян. Російські загарбники окупували біостанцію Харківського національного університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади.

До слова, напередодні українські службові собаки отримали американські бронежилети.

А ось український песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків. Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.

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