Прикордонники знищили ворожі позиції на Курському напрямку (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прикордонники знищили ворожі позиції на Курському напрямку (відео)
скриншот з відео

Знищено щонайменше п’ять російських військових

Прикордонники «Сталевого кордону» знищили ворожі позиції на Курському напрямку. Про це повідомила ДПСУ, пише «Главком».

Підрозділи Державної прикордонної служби України, що входять до складу оперативного угруповання «Сталевий кордон», завдали результативного удару по позиціях окупантів на Курському напрямку.

У результаті вогневого ураження було знищено щонайменше п’ять російських військових, ще двоє — зазнали поранень. Удари завдавалися з використанням наявних засобів вогневого ураження, у взаємодії з іншими підрозділами оборонних сил.

Нагадаємо, в Україні триває 1321-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали масованого ракетно–авіаційного удару 53 ракетами та 40 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1862 дрони-камікадзе та здійснили 2983 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

5 жовтня станом на 22:00 відбулося 192 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

