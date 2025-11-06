Президент відзначив держнагородами військових за унікальну евакуацію пораненого воїна

Захисника вдалося евакуювати в результаті операції під назвою «ГВЕР»

Президент України Володимир Зеленський відзначив медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя» солдатів і офіцерів 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ за операцію з евакуації пораненого захисника, яку вони здійснили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт глави держави.

Військовослужбовець провів 33 дні після важкого поранення в населеному пункті, що тимчасово перебуває під контролем РФ. Його вдалося евакуювати в результаті операції під назвою «ГВЕР» із використанням наземного роботизованого комплексу (НРК).

«Військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації і дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, цей наш наземний дрон допоміг, і зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене», – сказав глава держави.

Зеленський: Готуємо також сьогодні дуже активно Ставку та деякі інші формати з військовими, з міністром оборони, з командою Офісу за підсумками поїздки на Донеччину, на Дніпровщину цього тижня. Були питання від бригад щодо рішень, які працюють, на жаль, не повністю. Були також і…

Операція тривала майже шість годин. На шляху до пораненого НРК зазнав ураження протипіхотною міною, але зміг продовжити рух на пошкодженому колесі. На зворотному шляху в НРК влучив скид із ворожого дрона, але воїн не постраждав завдяки броньованій капсулі. Всього НРК подолав відстань у 64 км (з них 37 км – із пошкодженим колесом).

За проведення цієї операції президент відзначив медаллю «За військову службу Україні» лейтенанта Олександра Дзюбу, молодшого сержанта Данила Кутняка, молодшого сержанта Микиту Нестерчука, капітана Геннадія Новікова, молодшого сержанта Ярослава Плєхова, солдата Кирила Сєрикова, молодшого сержанта Юрія Трунякова, медаллю «Захиснику Вітчизни» – майора медичної служби Асана Чарухова та медаллю «За врятоване життя» – солдата Вадима Каплуна, старшого солдата Олексія Наумова, молодшого сержанта Антіна Рощіна та старшого солдата Сергія Юлдашева.

