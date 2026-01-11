Головна Країна Суспільство
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
Про зникнення військового родичам повідомляє ТЦК та СП
фото: АрміяInform

Олена Бєлячкова пояснила, куди звертатися і без чого пошук не почнеться

У разі зникнення зв’язку з військовослужбовцем під час бойових дій родина насамперед має дочекатися офіційного сповіщення, а далі – чітко діяти за встановленим алгоритмом. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова.

За її словами, після зникнення військового командир подає відповідну доповідь, на підставі якої формується офіційне сповіщення. Воно передається родині через ТЦК та СП, де зазвичай одразу надають пам’ятки або пояснюють подальші кроки.

Обов’язковим етапом, наголосила Бєлячкова, є звернення до поліції та здача ДНК-зразків кровними родичами. Без цього держава не може офіційно розпочати пошук, а в разі загибелі – провести ідентифікацію.

Після цього родині рекомендують звернутися до ключових органів, які займаються пошуком зниклих безвісти та військовополонених. Зокрема, йдеться про Національне інформаційне бюро, яке веде централізований облік зниклих військових і цивільних та обмінюється інформацією з відповідною структурою РФ у межах Женевських конвенцій.

Також важливо, щоб інформація про зниклого була внесена до обліку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Саме ця організація інформує родичів у разі підтвердження полону, однак, як зауважила правозахисниця, такі підтвердження часто ґрунтуються на списках, отриманих від російської сторони, без фізичного доступу до полонених.

Ще одним ключовим органом є Об’єднаний центр з координації, пошуку, звільнення військовополонених та незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ, який має найбільший досвід у моніторингу полону, опитуванні звільнених осіб та фіксації інформації про місця утримання.

Крім того, родичам радять зареєструватися в «особистому кабінеті захисника» Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими через застосунок «Дія». Це дає змогу самостійно оновлювати дані та отримувати сповіщення про зміну статусу – наприклад, з «пошуку» на «полон» або «ймовірний полон». Навіть сторонні особи можуть передати інформацію телефоном для її фіксації.

Окремо Бєлячкова наголосила на необхідності отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин через МВС. Цей документ є офіційним підтвердженням статусу зниклої особи та дає родині право на соціальні гарантії – відстрочку від мобілізації, пенсійні виплати та іншу державну допомогу.

Раніше «Главком» писав, що звільнені цивільні українці, яких Росія незаконно позбавила свободи отримуватимуть разову допомогу. Подати заявку людина може до Міністерства розвитку громад та територій України.

Теги: військові правозахисники полон ТЦК війна

