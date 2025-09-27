Бійці «Хартії» евакуювали з позиції кота за допомогою дрона

Тварина довгий час жила поруч із військовими поблизу лінії боєзіткнення на півночі від Харкова

Військові роти оперативного призначення бригади «Хартія» евакуювали з позицій на Харківському напрямку кота на прізвисько Прапор. Для цього вони використали наземний роботизований комплекс (НРК). Бригада опублікувала відео порятунку, інформує «Главком».

Тварина довгий час жила поруч із військовими поблизу лінії боєзіткнення на півночі від Харкова, ділила з ними щоденні труднощі та стала справжнім побратимом. Бійці дали йому прізвисько Прапор і жартують, що він цілком заслужив статус учасника бойових дій.

Згодом військові вирішили повернути кота до мирного життя. Для цього використали наземний дрон: спершу він доставив на позиції необхідні речі, а на зворотному шляху перевіз у переносці Прапора.

Операція тривала три години. Кота успішно доправили до місця постійної дислокації роти, де він тепер поступово звикає до нового етапу життя.

У «Хартії» зазначили, що наземні роботизовані комплекси вони застосовують уже майже рік. За цей час дрони виконували логістичні завдання, доставляли боєкомплекти й речі першої потреби, допомагали в розмінуванні та евакуювали з лінії фронту поранених.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки повідомили, що провели «нетипову евакуацію» з острова Зміїний. У соцмережах розвідники показали, що з острова було вивезено котів та кошенят.

«Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу – евакуювали 15 тварин із острова на «велику землю», – йдеться у повідомленні. Розвідники зауважили, що котиків привезли до притулку для тварин «Сіріус».

Так, у 2022 році кошеня, якого військові врятували з українського острова Зміїний отримало ім’я і нову домівку. Бійці кажуть, кіт став талісманом звільненого острова.

Раніше дружина Героя України Віталія Ігнатенка, Ірина, прихистила одного з котів, яких спецпризначенці евакуювали з острова Зміїний.