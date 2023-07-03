Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW

Міноборони РФ боїться, що Z-блогери можуть розповісти Путіну про провали окупантів

Міноборони РФ збрехало про ліквідацію українського десанту біля Антонівського мосту

Між міністерством оборони РФ та деякими російськими військовими блогерами розгорнувся конфлікт через український десант біля Антонівського мосту під Херсоном: міноборони стверджує, що десант ліквідовано, Z-блогери пишуть, що це неправда. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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ISW нагадує, що міністерство оборони Росії 1 та 2 липня відрапортувало про ліквідацію українського десанту біля південного кінця мосту через Дніпро під Херсоном.

Декілька популярних Z-блогерів у ці ж дні повідомили з посиланням на свої джерела, що десант, всупереч твердженням міноборони, не ліквідований, бої там тривають, і українські воїни займають позиції і під мостом і в дачному селищі біля нього.

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Бої в цьому місці тривають щонайменше 10 днів.

Паралельно Z-блогери поширили розлогий текст, складений, як вони пишуть, у головному оперативному управлінні генштабу, в якому вони звинувачуються у спробах «деморалізувати особовий склад ЗС РФ та вітчизняну аудиторію на користь сприяння успіху супротивника».

Після цього Z-блогери вкотре звинуватили військове керівництво – не називаючи імен – у небажанні та нездатності забезпечувати армію всім необхідним, цього разу вказавши на відсутність у російських військових швидкісних бронекатерів на Дніпрі, а також у спробах заткнути їм рота.

«Деякі з цих непокірних військових блогерів безпосередньо взаємодіють з президентом Росії Володимиром Путіним, і, схоже, міністерство оборони Росії бажає піддати їх цензурі, побоюючись, що ці ультранаціоналісти під час щомісячних засідань робочих груп військових блогерів щодо «спеціальної військової операції» можуть розповісти Путіну про провали військових», – припускає ISW.

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«Якщо Путін хоче відновити довіру до міноборони, – продовжують аналітики ISW, – то йому потрібно захистити міноборони від критики військових блогерів, але провали, метання і явна повсюдна нечесність міністерства робить цю мету малореальною».

Якщо ж Путін заради підтримки радикально провоєнної частини суспільства продовжить примирливу політику щодо Z-блогерів, то він, як здається американським аналітикам, ризикує зіткнутися з іншою проблемою: «Дальший підрив довіри до міністерства оборони може дозволити іншим амбітним постатям у Росії просувати свої інтереси за його рахунок, як це спробував зробити Пригожин».

Як відомо, ЗСУ підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої.