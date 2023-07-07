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«Невже комусь подобається російська рулетка?» Зеленський різко звернувся до прихильників Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Невже комусь подобається російська рулетка?» Зеленський різко звернувся до прихильників Путіна
Зеленський перебуває у Словаччині з офіційним візитом
фото: Офіс президента

Глава України вважає, що не варто випробовувати, чи наважиться Росія піти далі, за межі України

Підтримка України західними союзниками – це проєвропейська позиція. А підтримка дій російських окупантів зараз рівнозначна протерористичній позиції, оскільки солдати країни-агресора продовжують вбивати мирних українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

«Кожна людина має вибір, але якщо хтось хоче перевірити, хоче побачити Росію на кордонах своєї держави, на кордонах вашої держави, то скільки коштує така перевірка?» – звернувся президент.

Зеленський зазначив, що перевірка може обернутися загибеллю тисяч людей унаслідок підриву ГЕС чи масовими відключеннями світла внаслідок окупації АЕС, як це відбувалося в Україні.

«Хто ці люди, які можуть мати таку позицію? Що таке російська позиція? Сьогодні – це протерористична позиція. І це неправильно... Невже комусь подобається ця російська рулетка?» – додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, президент України Володимир Зеленський після візиту до Чехії прибув до Словаччини. 

Теги: росія Словаччина війна Володимир Зеленський президент

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