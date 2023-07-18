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З’явилося відео, як з приватного будинку на Одещині діставали частину ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З’явилося відео, як з приватного будинку на Одещині діставали частину ракети
Уламок ракети залетів у будинок
фото: скрін із відео

Поранення отримав 74-річний чоловік

В Одесі після нічної атаки з приватного будинку дістали уламок збитої ракети. Відповідне відео опублікувало «Суспільне».

Наразі відомо, що поранення отримав 74-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами «Калібр» з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. 

8 фото
На весь екран

Крім того, в ніч на 18 липня внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Теги: окупанти Одеса війна

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