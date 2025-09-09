Ексмер Херсона, який пробув три роки в полоні, звернувся до влади із проханням

Володимир Миколаєнко просить владу задіяти його для переговорів щодо подальших обмінів військовополоненими

Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, який перебував у російському полоні більше трьох років, зізнався, що після виходу з полону відчуває провину перед побратимами, які досі залишаються в неволі. Про це він сказав в інтервʼю на YouTube-каналі «Є питання», передає «Главком».



«Кожен день я прокидаюся з відчуттям провини. Що вони там, я розумію, як їм важко, а я тут в комфорті, пішов кави попив, якийсь там пиріжок зʼїв, пішов прогулявся по свіжому повітрю, подивився на це небо не в клітинку. І коли хочу – виходжу, коли не хочу – не виходжу. Словом, у мене нема режиму дня, я нікому не підкоряюся. А там – зовсім інше життя. Там ти нічого не вартий, ти ніхто. І з тобою можуть зробити все, що завгодно будь якої миті», – каже колишній бранець.



Володимир Миколаєнко звернувся до органів влади з проханням задіяти його для переговорів щодо подальших обмінів військовополоненими. «І тому я для себе поставив завдання, щоб максимально сприяти, щоб витягувати цих хлопців і звертаюся до всіх наших державних інституцій, якщо є необхідність і можливість – долучити мене на громадських засадах до цього процесу. Я розумію, що ця робота потребує тиші», – зазначив ексмер Херсона.



Колишній міський голова Херсона (2014-2020) Володимир Миколаєнко провів понад три роки в російському полоні та під час обміну 24 серпня у День Незалежності України повернувся з неволі. Росіяни його викрали ще на початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року. Тривалий час місце перебування було невідомим. Російські пропагандисти змушували Миколаєнка назвати нацистом легендарного командира УПА Романа Шухевича, але той заявляв на камеру, що Шухевич був героєм для України. Ще у 2022 році ексмер відмовився від обміну на користь важкохворого бранця, ризикуючи власною свободою. Проте його все ж повернули у серпні цього року до України в межах обміну полоненими «146 на 146».



Раніше «Главком» повідомляв про повернення з російського полону колишнього міського голови Херсона Володимира Миколаєнка. Вже на українській землі Володимир Миколаєнко відзначив, що завжди думав про те, коли буде його другий день народження. Він зазначив, що відбувся гарний збіг з Днем Незалежності України.