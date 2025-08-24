Як впливає росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення

Миколаєнка мали обміняти у травні цього року, але він поступився місцем тяжкохворому полоненому

Із російського полону повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. Як інформує «Главком», про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Миколаєнко одразу після звільнення привітав українців зі святом. У полоні він помітно схуд, тож має втомлений і виснажений вигляд.

Ексглаву Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Як розповідала його дружина Марина, ввечері того дня посадовцеві зателефонував товариш і покликав на зустріч, після того Миколаєнко телефонував один раз. Більше чоловік не виходив на зв’язок. Миколаєнка незаконно утримували у виправній колонії №7 міста Пакіно Владимирської області.

Мер Херсона Володимир Миколаєнко під час перебування на посаді фото з відкритих джерел

Миколаєнка мали обміняти у травні цього року, але він поступився місцем тяжкохворому полоненому. Про це розповідала його племінниця Ганна Коршун-Самчук.

Миколаєнко у полоні фото з відкритих джерел

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 до 2020 року. Він також був учасником місцевого Євромайдану.

Ексмер Херсона після звільнення з полону фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що у День Незалежності України відбувся черговий, 68-й, обмін військовополоненими. Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися військові та восьмеро цивільних українців.

Також 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років.