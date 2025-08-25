«Мій другий день народження». Ексмер Херсона про звільнення з полону

Він назвав день звільнення своїм другим днем народженням

24 серпня, у День Незалежності України, відбувся черговий обмін полоненими. З російськї неволі повернувся колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, передає «Главком».

Вже на українській землі Володимир Миколаєнко відзначив, що завжди думав про те, коли буде його другий день народження. Він зазначив, що відбувся гарний збіг з Днем Незалежності України.

«Я завжди думав, яка дата буде мого другого дня народження. Так дуже гарно збіглось, що другий день народження в мене 24 серпня. Хочу подякувати всім тим, хто переймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні три з половиною роки потрапили на українську землю, вперше побачили цю зелень, ці наші квітучі дерева… Дякую за цей подарунок», – сказав Миколаєнко.

Миколаєнко одразу після звільнення привітав українців зі святом. У полоні він помітно схуд, тож має втомлений і виснажений вигляд.

Ексглаву Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Як розповідала його дружина Марина, ввечері того дня посадовцеві зателефонував товариш і покликав на зустріч, після того Миколаєнко телефонував один раз. Більше чоловік не виходив на зв’язок. Миколаєнка незаконно утримували у виправній колонії №7 міста Пакіно Владимирської області.

Миколаєнка мали обміняти у травні цього року, але він поступився місцем тяжкохворому полоненому. Про це розповідала його племінниця Ганна Коршун-Самчук.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 до 2020 року. Він також був учасником місцевого Євромайдану.

Раніше повідомлялося, що у День Незалежності України відбувся черговий, 68-й, обмін військовополоненими. Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися військові та восьмеро цивільних українців.

Також 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років.