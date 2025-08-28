Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко провів у російському полоні майже 3,5 роки
колаж: glavcom.ua

«Мені пропонували очолити окупаційну адміністрацію замість Сальдо»: перше інтерв’ю ексмера Херсона Володимира Миколаєнка

Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який провів у російському полоні майже 3,5 роки, вперше розповів про своє викрадення, тортури та тиск з боку окупантів. Він поділився шокуючими деталями про те, як росіяни намагалися схилити його до співпраці, пропонували очолити окупаційну адміністрацію та використовували жорстокі методи залякування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мост.

Викрадення та перші дні в полоні

«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини фото 1
скріншот Мост

Володимира Миколаєнка викрали 11 квітня 2022 року, коли він ішов на зустріч із бійцем Територіальної оборони. «Коли підійшов до місця, зірвалася автівка, до мене підскочила людина в формі, зі зброєю», – згадує він. Його скрутили, кинули в багажник, але він встиг зателефонувати дружині, яка одразу зрозуміла, що його викрали. Полоненого доправили в обласне управління поліції Херсона, яке перетворилося на катівню. Його кинули в сирий, холодний підвал – «одиночку». Росіяни одразу ж почали допитувати, намагаючись дізнатися про місце розташування українських військових частин та про людей, які організовували рух опору.

Колишній мер згадує, що під час допитів завжди був присутній чоловік, який, ймовірно, був місцевим мешканцем. Він надавав окупантам деталі, відомі лише херсонцям. Окупанти діяли надзвичайно обережно, ховаючи свої обличчя. «Вони настільки боялися викриття, що навіть у Росії, коли нас виводили у дворик на прогулянку, змушували натягувати футболки на очі, аби ми не бачили їхніх облич», – розповів Миколаєнко.

Залякування, тортури та пропозиції співпраці

«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини фото 2
скріншот Мост

Росіяни застосовували жорстокі тортури, намагаючись зламати волю колишнього мера. «Казали «Тебе тільки по обличчю бити не можна, ти ж політик. А по голові і по тілу можна», – говорить він. За час полону Миколаєнку тричі ламали ребра, а в одному з епізодів його жорстоко побили в камері, після чого він ледь дихав. Згадує він і психологічний тиск: «Поставили до стінки, сказали «Зараз будемо тебе розстрілювати». Я сказав «Давайте» і став до стіни».

Одним із головних завдань окупантів було схилити Миколаєнка до співпраці. «Ще Сальдо не був губернатором, вони казали мені «Можеш займати це місце», – повідомив він. Коли ж він відмовився, окупанти пригрозили, що відправлять його на два місяці до Севастополя, де він «одумається», визнає нову владу та допомагатиме їм. Потім, уже після призначення Сальдо, окупанти знову запитували його про своє рішення. На це ексмер лише засміявся, сказавши: «Та він ще не таких дурив».

Окупанти намагалися використати Миколаєнка в пропагандистських цілях. Його вивели в парк Слави, щоб зняти сюжет. Ексмер відверто відповідав на камеру, що не шанує «культ війни», який намагаються нав'язати росіяни. Після цього йому погрожували, що він очолить колону на 9 травня та буде вести «Безсмертний полк», але замість цього його відправили в СІЗО у Воронезькій області.

Інформаційний вакуум і звільнення Херсона

Володимир Миколаєнко йде центральним проспектом Херсона 25 лютого 2022 року.
Володимир Миколаєнко йде центральним проспектом Херсона 25 лютого 2022 року.
Фото: Анастасії Шевлюги/Мост

Протягом півтора року Володимир Миколаєнко перебував у повному інформаційному вакуумі, отримуючи лише пропагандистські матеріали. Перші новини про події в Україні він дізнавався від нових полонених. Про підрив Каховської ГЕС він дізнався від нових полонених, а про звільнення рідного міста – від одного з ФСБшників. «Він мені тихесенько сказав тоді, що Херсон український», – згадує Миколаєнко. Коли він повернувся в камеру, друзі помітили, що він «радісний», і він не зміг стриматись, щоб не поділитися новиною.

Шлях до свободи та почуття провини

«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини фото 3
фото з відкритих джерел

Володимир Миколаєнко кілька разів наполягав, щоб його не включали в списки на обмін. «Я категорично проти, щоб мене міняли на умовно 20 російських військових. Бо я знав, що не зможу потім дивитися в очі людям, батькам, сини яких сидять, а за якогось кренделя Миколаєнка віддали купу російських військових», – пояснив він.

Попри це, його все ж обміняли. Зараз, будучи на волі, він відчуває «почуття провини», що повернувся додому, тоді як інші все ще залишаються в полоні. Ексмер заявив, що співпрацюватиме з відповідними органами, щоб допомогти звільнити інших ув’язнених. «Я буду робити все можливе, щоб їх витягти. Бо ти потрапляєш на обмін, а лишаються такі ж самі люди. І ти начебто поза чергою пішов», – підсумував він.

Нагадаємо, із російського полону повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. Як інформує «Главком», про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Миколаєнко одразу після звільнення привітав українців зі святом. У полоні він помітно схуд, тож має втомлений і виснажений вигляд.   

Читайте також:

Теги: росія полон Україна Херсон Володимир Миколаєнко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому США бояться колапсу Росії
Ім'я проблеми – Китай
19 серпня, 14:20
Інцидент з піснею Сердючки стався 26 липня у нічному клубі, розташованому в селі Піщане Бахчисарайського району
В окупованому Криму директора нічного клубу оштрафували за пісню Вєркі Сердючки
29 липня, 05:38
FPV-перехоплювач в руках одного з охоронців Путіна
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
Нетаньягу зателефонував Путіну двічі за тиждень
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
5 серпня, 13:21
Найдорожчі години вечірнього піку покриваються саме імпортом
За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком
15 серпня, 16:40
Віктор Ющенко та Ангела Меркель, 2008 рік
«Меркель сказала: Вікторе, у вас погана соціологія». Ющенко розказав, хто породив Путіна
15 серпня, 14:50
На АЗС в Росії зникає бензин
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
20 серпня, 15:22
В Україні єдина державна мова – українська
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
21 серпня, 11:55
Служба безпеки України пов’язує Євгена Нікіфорова з низкою воєнних злочинів
РФ змінила командувача угруповання, яке відповідає за Курський і Харківський напрямки
21 серпня, 17:24

Суспільство

Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»
Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини
Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша
Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
6271
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5290
РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2205
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1971
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua