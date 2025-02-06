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Експерт пояснив переваги корпусної системи для ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Експерт пояснив переваги корпусної системи для ЗСУ
ЗСУ переходять на корпусну систему
фото з відкритих джерел

«Корпусна система має давати відповідь на ті виклики, які сьогодні стоять перед Збройними силами України»

Перехід Збройних сил України на корпусну систему має на меті підвищення ефективності управління та організації військ. Про це заявив правник, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко для АрміяInform.

За його словами, цей крок продиктований досвідом Сил оборони та спрямований на вдосконалення керованості та організації процесів. Він додає, що українська армія проходить шлях реформ не тільки враховуючи стандарти НАТО, а й виходячи з того, як складається бойова обстановка, який досвід отримується і які, відповідно, висновки робляться.

«Виходячи із цього, оцінюючи стан системи управління військами протягом широкомасштабного вторгнення, було проведено глибинний аналіз системи, яка існує і яким чином можна її удосконалити, аби зробити ще максимально ефективнішою, кращою та дієвішою. Відповідно, було ухвалено рішення і розроблена Генеральним штабом ЗСУ під командуванням Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського система, яка передбачає перехід на корпуси у Збройних Силах України. Вона запропонована Верховному Головнокомандувачу Президенту України з поясненнями та обґрунтуваннями», – говорить Олександр Мусієнко.

Військовий пояснює, що потрібно удосконалити ефективність, керованість і організацію процесів.

«Відповідно, для того, щоб врахувати досвід, який був і в ОТУ, і в ОСУВ, то покращити їх роботу може саме армійський корпус, де буде відповідна кількість бригад, які будуть об’єднані в корпуси; буде командування, чітка ієрархія, буде зона відповідальності корпусу і корпус буде нести службу і давати відсіч російській агресії», – каже Мусієнко.

Військовий експерт Олександр Мусієнко
Військовий експерт Олександр Мусієнко
фото з відкритих джерел

Він зазначив, що корпусна система має давати відповідь на ті виклики, які сьогодні стоять перед Збройними силами України. Адже вона себе виправдала та добре зарекомендувала для таких країн, де ця система існує.

А це такі країни як: США, Велика Британія, Франція, Австралія, Нова Зеландія та Китай. Крім того, зі слів Олександра Мусієнка, це покращить ефективність управління та організацію.

«По-друге, це може розв’язати питання так званих відряджених підрозділів: коли фактично у нас є підрозділи з різних бригад і вони можуть працювати на різних напрямках фронту. Відповідно, це покращить ситуацію. Крім того, корпусна система дасть змогу безпосередньо командирам на місцях розуміти, розраховувати кількість сил і засобів і чітку зону відповідальності, яку вони будуть прикривати».

Зауважимо, 3 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті та щодо модернізації армії. Зокрема, Сирський доповів Зеленському щодо модернізації армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів:

«Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені».

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Теги: ЗСУ армія військові Олександр Сирський

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