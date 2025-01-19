Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Секторі Газа звільнили перших заручників в межах угоди про перемир’я між Ізраїлем та Хамасом

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Секторі Газа звільнили перших заручників в межах угоди про перемир’я між Ізраїлем та Хамасом
ХАМАС відпустив перших трьох заручниць
фото з відкритих джерел

В обмін на звільнення перших трьох заручниць з ізраїльських в'язниць мають звільнити близько 90 палестинських ув'язнених

У рамках угоди про припинення вогню з Ізраїлем палестинське радикальне угрупування ХАМАС звільнило перших трьох ізраїльських заручників, повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

«Червоний Хрест повідомив, що троє ізраїльських заручників було передано їм, і вони перебувають на шляху до сил Армії оборони Ізраїлю і Загальної служби безпеки Ізраїлю в Секторі Гази», – ідеться в заяві ЦАХАЛу у неділю, 19 січня.

На оприлюднених раніше телеканалами відеокадрах звільнення заручників видно, як трьох молодих жінок передали команді Червоного Хреста. Незабаром після цього ізраїльські військові заявили, що отримали заручниць, яких офіс прем'єр-міністра країни ідентифікував як Ромі Гонен (24 роки), Емілі Дамарі (28 років) та Дорон Штейнбрехер (31 рік).

Очікується, що в обмін на звільнення перших трьох заручниць з ізраїльських в'язниць мають звільнити близько 90 палестинських ув'язнених.

Серед перших трьох заручниць з Ізраїлю, звільнених за домовленістю про перемир’я з ХАМАС – громадянки Британії та Румунії. Про це стало відомо із заяв лідерів цих країн.

Прем’єр Британії Кір Стармер привітав звільнення та зазначив, що одна з дівчат, Емілі Дамарі, є також громадянкою Британії.

Він додав, що тепер слід забезпечити своєчасне виконання всіх інших етапів домовленості, включно зі звільненням решти заручників та постачанням гуманітарної допомоги у сектор Гази.

«Британія готова робити усе, що в її силах, щоб посприяти сталій і мирній розв’язці (у конфлікті, – ред)», – зазначив він.

«Румунія вітає звільнення першої групи заручників, серед яких одна громадянка Румунії та одна людина румунського походження, за підсумками домовленості щодо Гази. Вдячні усіма партнерам за підтримку та закликаємо до продовження реалізації домовленості», – відреагував президент Румунії Клаус Йоганніс.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав повернення заручниць «неймовірно зворушливим днем». Про це повідомляє The Times of Israel.

У розмові з Галем Гіршем, який в уряді відповідальний за повернення заручників, Нетаньягу заявив, що три мирні жінки – це «перші заручники, яких» Ізраїль повертає «додому в цьому раунді».

Також він попросив Гірша передати їм, що вся нація вітає їх у себе вдома.

«Я знаю, ми всі знаємо, що вони пройшли через пекло, вони йдуть із темряви до світла, вони справді виходять із рабства заради свободи. Цей момент був досягнутий завдяки жертві та хоробрості наших героїчних бійців... це великий момент, емоційний момент. Великий день», – заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Згодом президент США Джо Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом. Зазначається, що угода припинить бойові дії в Секторі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.

Читайте також:

Теги: міністр Ізраїль Румунія військові заручники червоний хрест президент Сектор Гази ХАМАС звільнення хрест обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді
У «Резерв+» можуть бути недоступні військові документи. Міноборони пояснило, що слід зробити
12 сiчня, 22:37
Протягом останніх місяців БДІПЛ докладало зусиль для взаємодії з білоруською владою щодо запрошення спостерігачів, однак безрезультатно
Лукашенко відмовився запросити спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори в Білорусі
10 сiчня, 04:47
ЗСУ ефективно нищать окупантів на Курщині
Зеленський: за два дні боїв на Курщині Росія втратила до батальйону солдатів КНДР
4 сiчня, 20:35
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
США планують продати Ізраїлю зброю на суму $8 млрд – Axios
4 сiчня, 06:16
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України
Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиті цілі
2 сiчня, 10:09
Окремо президент подякував капеланам, які підтримують захисників і захисниць на фронті, і висловив сподівання на те, що військове капеланство розвиватиметься й надалі
Напередодні Різдва та Хануки Зеленський зустрівся з представниками церков
23 грудня, 2024, 23:35
Правозахисники звинувачують Китай у переслідуванні уйгурів – етнічної спільноти, що переважно сповідує іслам та проживає у західному регіоні Сіньцзян
Китай запровадив санкції проти канадських захисників прав уйгурів і Тибету
23 грудня, 2024, 01:56
Наталія Панченко: У діаспорі дуже багато організацій, які займаються допомогою Україні
Лідерка впливової організації українців Польщі закликала не вживати до чоловіків за кордоном слова «ухилянт»
21 грудня, 2024, 06:19
Військові США у Сирії
Скільки американських військових перебувають у Сирії: дані Пентагону
20 грудня, 2024, 08:58

Соціум

У Секторі Газа звільнили перших заручників в межах угоди про перемир’я між Ізраїлем та Хамасом
У Секторі Газа звільнили перших заручників в межах угоди про перемир’я між Ізраїлем та Хамасом
Куди подорожувати у 2025 році: рейтинг найкращих напрямків
Куди подорожувати у 2025 році: рейтинг найкращих напрямків
Прихильники президента Південної Кореї розгромили суд (відео)
Прихильники президента Південної Кореї розгромили суд (відео)
У Чехії на показі військової техніки загинули люди
У Чехії на показі військової техніки загинули люди
На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Постраждало понад 30 людей
На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Постраждало понад 30 людей
У Курську переселенці з Суджі та прикордонних районів вишли на мітинг
У Курську переселенці з Суджі та прикордонних районів вишли на мітинг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2025
31K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8342
Кого ми мали б обговорювати замість Кадочнікової?
6020
Прогноз магнітних бур на 19-21 січня: якою буде сонячна активність
5091
Названо п'ять територій, які США купили в інших держав за період свого існування

Новини

Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Вчора, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
Вчора, 22:45
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Вчора, 22:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua