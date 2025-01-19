У Секторі Газа звільнили перших заручників в межах угоди про перемир’я між Ізраїлем та Хамасом

В обмін на звільнення перших трьох заручниць з ізраїльських в'язниць мають звільнити близько 90 палестинських ув'язнених

У рамках угоди про припинення вогню з Ізраїлем палестинське радикальне угрупування ХАМАС звільнило перших трьох ізраїльських заручників, повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

«Червоний Хрест повідомив, що троє ізраїльських заручників було передано їм, і вони перебувають на шляху до сил Армії оборони Ізраїлю і Загальної служби безпеки Ізраїлю в Секторі Гази», – ідеться в заяві ЦАХАЛу у неділю, 19 січня.

На оприлюднених раніше телеканалами відеокадрах звільнення заручників видно, як трьох молодих жінок передали команді Червоного Хреста. Незабаром після цього ізраїльські військові заявили, що отримали заручниць, яких офіс прем'єр-міністра країни ідентифікував як Ромі Гонен (24 роки), Емілі Дамарі (28 років) та Дорон Штейнбрехер (31 рік).

Очікується, що в обмін на звільнення перших трьох заручниць з ізраїльських в'язниць мають звільнити близько 90 палестинських ув'язнених.

Серед перших трьох заручниць з Ізраїлю, звільнених за домовленістю про перемир’я з ХАМАС – громадянки Британії та Румунії. Про це стало відомо із заяв лідерів цих країн.

Прем’єр Британії Кір Стармер привітав звільнення та зазначив, що одна з дівчат, Емілі Дамарі, є також громадянкою Британії.

Він додав, що тепер слід забезпечити своєчасне виконання всіх інших етапів домовленості, включно зі звільненням решти заручників та постачанням гуманітарної допомоги у сектор Гази.

«Британія готова робити усе, що в її силах, щоб посприяти сталій і мирній розв’язці (у конфлікті, – ред)», – зазначив він.

«Румунія вітає звільнення першої групи заручників, серед яких одна громадянка Румунії та одна людина румунського походження, за підсумками домовленості щодо Гази. Вдячні усіма партнерам за підтримку та закликаємо до продовження реалізації домовленості», – відреагував президент Румунії Клаус Йоганніс.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав повернення заручниць «неймовірно зворушливим днем». Про це повідомляє The Times of Israel.

У розмові з Галем Гіршем, який в уряді відповідальний за повернення заручників, Нетаньягу заявив, що три мирні жінки – це «перші заручники, яких» Ізраїль повертає «додому в цьому раунді».

Також він попросив Гірша передати їм, що вся нація вітає їх у себе вдома.

«Я знаю, ми всі знаємо, що вони пройшли через пекло, вони йдуть із темряви до світла, вони справді виходять із рабства заради свободи. Цей момент був досягнутий завдяки жертві та хоробрості наших героїчних бійців... це великий момент, емоційний момент. Великий день», – заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Згодом президент США Джо Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом. Зазначається, що угода припинить бойові дії в Секторі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.