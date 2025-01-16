Дружина Героя України, який поліг в бою за Зміїний, прихистила евакуйованого кота з острова

Вдома у дружини Героя України вже є два котика

Жінка побачила символізм у рішенні взяти врятованого кота з острова, який захищав її чоловік

Дружина Героя України Віталія Ігнатенка, Ірина, прихистила одного з котів, яких спецпризначенці евакуювали з острова Зміїний. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Віталій Ігнатенко, снайпер, боєць ГУР з позивним «Німець», загинув під час оборони острова Зміїного. Він і сам був відданим прихильником котів та неодноразово привозив їх з фронту додому.

Герой України дуже любив котів. За словами дружини, завжди із зони бойових дій приносив котиків скриншот відео

Жінка побачила символізм у рішенні взяти врятованого кота з острова, який захищав її чоловік.

«Символічно, бо чоловік загинув на Зміїному, захищаючи острів», – зазначила дружина полеглого воїна. Кішку вона назвала Норою.

У притулку наразі залишаються ще семеро котів зі Зміїного, які чекають на своїх нових господарів.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки повідомили, що провели «нетипову евакуацію» з острова Зміїний. У соцмережах розвідники показали, що з острова було вивезено котів та кошенят.

«Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу – евакуювали 15 тварин із острова на «велику землю», – йдеться у повідомленні. Розвідники зауважили, що котиків привезли до притулку для тварин «Сіріус».

Так, у 2022 році кошеня, якого військові врятували з українського острова Зміїний отримало ім’я і нову домівку. Бійці кажуть, кіт став талісманом звільненого острова.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Росіяни визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.