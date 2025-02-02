За наказом Трампа США завдали авіаударів по Сомалі

Представник офісу президента Сомалі на умовах анонімності сказав, що його уряд вітає цей крок

Американський президент зазначив, що удар є чітким посланням усім, хто хоче напасти на Сполучені Штати

У суботу, 1 лютого, збройні сили США завдали авіаударів по Сомалі, націлившись на високопоставленого організатора терактів «Ісламської держави» та інших членів цього бойового угруповання. Про це у своїй мережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, який віддав наказ про атаку.

Трамп заявив, що в результаті високоточних ударів загинули багато терористів і ніхто з цивільних не постраждав.

Також він розкритикував свого попередника в Білому домі Джо Байдена, який, за його словами, не зміг ліквідувати цих терористів.

«Атаки знищили печери, в яких жили терористи, жодним чином не завдавши шкоди мирним жителям. Наші військові роками цілили цього планувальника атак, але Байден і його команда не діяли достатньо швидко, щоб виконати роботу. Я так!» – написав Трамп.

Американський президент зазначив, що суботній удар є чітким посланням усім, хто хоче напасти на Сполучені Штати.

«Ми знайдемо вас і вб'ємо!» – сказав Трамп.

Як повідомляє Reuters, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що суботні удари були завдані в горах Голіс, і за початковою оцінкою було вбито багато бойовиків. За його словами, цивільні особи не постраждали.

Геґсет сказав, що ці удари погіршили здатність ісламської держави планувати та здійснювати терористичні атаки, які загрожують Сполученим Штатам, їх партнерам і невинним цивільним особам.

Офіс президента Сомалі повідомив, що президент Хасан Шейх Мохамуд був поінформований про авіаудар, який, за його словами, стався на півночі Сомалі.

«Мохамуд визнає непохитну підтримку Сполучених Штатів у боротьбі з міжнародним тероризмом», – йдеться в повідомленні його офісу на платформі X.

Представник офісу президента Сомалі на умовах анонімності сказав, що його уряд вітає цей крок.

«Сомалі не може бути безпечним притулком для терористів», – сказав чиновник, додавши, що наслідки удару ще оцінюються.

Нагадаємо, Збройні сили України брали в полон найманців із різних країн. Починаючи з пострадянських – Білорусі, Таджикистану, – і до екзотичних африканських, як от Сомалі.