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Ворог у пастці. ЗСУ повідомили про ситуацію у Великій Новосілці на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ворог у пастці. ЗСУ повідомили про ситуацію у Великій Новосілці на Донеччині
Українські військовослужбовці запевнили, що бої за місто продовжуються
фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Просуватися далі окупанти не можуть, вони змушені підсилювати свої підрозділи

Військові, котрі тримають оборону поблизу Великої Новосілки на Донеччині, повідомляють, що російські окупаційні війська потрапили у «вогневий мішок» у населеному пункті. Про це розповіла 110 окрема механізована бригада.

Українські військовослужбовці запевнили, що бої за місто продовжуються.

За даними 110 ОМБр, росіяни потрапили у «вогневий мішок». Просуватися далі вони не можуть, а також змушені зараз підсилювати свої підрозділи.

У селищі активно працює українська аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцеперебування окупантів. Після цього FPV-дрони та артилерія атакують «підвали, в яких засів ворог».

Ворог у пастці. ЗСУ повідомили про ситуацію у Великій Новосілці на Донеччині фото 1

«Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського «флаговтику» закінчився, а помирати московити не перестали», – повідомили у 110 бригаді.

Нагадаємо, російські війська рухаються у напрямку Дніпропетровської області, намагаючись обійти Донеччину, де їх очікують запеклі міські бої. 

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, однак суспільство цим не надто стурбоване.

Нагадаємо, російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина місто ворог росіяни

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