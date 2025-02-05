Воював з 2014 року, був командиром батальйону. На фронті загинув захисник Максим Ємець

Ти був воїном, про якого має дізнатися світ. Ти був борцем, віддав все своє життя війні – військовослужбовиця Оксана Рубаняк, кохана Максима Ємця

Ємець воював добровольцем у складі УНСО, а потім служив у бригаді Короля Данила, був кавалером Ордену «За мужність» III ступеня

На війні за Україну загинув Максим Ємець на позивний Єнот – офіцер ЗСУ та коханий військовослужбовиці Оксани Рубаняк на позивний Ксена. Про це Рубаняк повідомила 5 лютого у своєму Facebook.

Зазначається, що Максим Ємець загинув на Покровському напрямку.

«Ми зустрілись на одному з напрямків на фронті. Все сталося раптово і неочікувано. По нашій історії можна знімати фільм, але ми берегли все в таємниці до кінця. Ми попри зайнятість і відстань завжди знаходили можливість побачитись, робили нереальне. Спішили один до одного. Шукали можливість. А вчора я шукала твоє тіло, щоб просто побачитись, щоб просто побути. Знайшла, побачились. Але ти вже на мене не дивився, і ніколи не поглянеш.

Ти був воїном, про якого має дізнатися світ. Ти був борцем, віддав все своє життя війні. Я щиро захоплююся і поважаю твій шлях. Ти був тим, кому не байдуже, вкладався максимально у боротьбу, ти жив нею», – написала Ксена.

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фото: facebook.com/Оксана Рубаняк

Військовий був також і поетом. Рубаняк зазначила, що видасть його збірку, котра практично на фінальному етапі.

Як відомо Максим Ємець служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. На фронті хлопець воював ще з 2014 року. В інтерв'ю Front18 два роки тому він розповідав, що практично все своє доросле життя провів на війні та пройшов увесь шлях від солдата до командира роти.

Військовий також згадував, що коли отримував поранення, думав, що не виживе, але «Бог вирішив інакше». Після цього Ємець повертався на фронт, адже казав, що мусить там бути.

Єнот пройшов Іловайськ і Дебальцеве, воював в УНСО та 10-й гірсько-штурмовій, дослужився до капітана. Чоловік загинув на Покровському напрямку у віці 30 років.

Нагадаємо, на фронті загинув командир «Гострих Картузів» Антон Спіцин. Центр спеціального призначення НГУ «Омега» повідомляє, що Антон Спіцин воював з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час виконання бойового завдання спецпризначенець отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, але не змогли врятувати військового.

Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ капітан Іван Болотов. Про це в понеділок, 3 лютого, повідомила 831-ша бригада тактичної авіації.

Раніше на фронті загинув командир штурмової групи, професійний військовий, один із засновників київського Пласту Костянтин Жук із позивним Нельсон. Про це повідомив спецпідрозділ ГУР «Братство».