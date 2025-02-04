ЗСУ переходять на «корпусну структуру»: що це дасть Україні

Україна створює армійські корпуси з 2023 року

Головнокомандувач України генерал Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру». Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, що це означає для України.

У звіті зазначається, що використання корпусних структур не є новим для Збройних сил України, оскільки там вже використовують корпуси з 2023 року. Україна сформувала дев'ятий та 10-й армійські корпуси та реструктурувала свій резервний корпус у 11-й армійський корпус у 2023 році, а нині Україна формує четвертий армійський корпус.

«Подальша реструктуризація для систематичного формування ешелону між численними окремими бригадами України та різними оперативними групами українських військ, а також створення відповідного штабу командування у цьому новому проміжному ешелоні, ймовірно, покращить командування та управління бригадами та допоможе провести більш ефективні операції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1077-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.