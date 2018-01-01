Експерт: Україні необхідно впровадити закон про протимінну діяльність

Розмінування має стати метою реінтеграції Донбасу

У 2017 році Україна увійшла в п’ятірку лідерів за кількістю жертв від вибухів мін. Тому для ефективного вирішення проблеми із замінованими територіями Донбасу, необхідно прийняти закон про протимінну діяльність, щоб встановити чіткий механізм розмінування. Про це розповіли Олександр Дічек, президент МГО «Міжнародна антитерористична



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Розмінування має стати метою реінтеграції Донбасу

У 2017 році Україна увійшла в п’ятірку лідерів за кількістю жертв від вибухів мін. Тому для ефективного вирішення проблеми із замінованими територіями Донбасу, необхідно прийняти закон про протимінну діяльність, щоб встановити чіткий механізм розмінування. Про це розповіли Олександр Дічек, президент МГО «Міжнародна антитерористична єдність», що є учасником діяльності Ради Європи, полковник запасу; Володимир Петраченков, директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс» під час конференції у прес-центрі «Главком».

«Потрібно запровадити закон про протимінну діяльність. В цьому законі має бути окремо розписаний момент, який називається гуманітарне розмінування», - розповідає Дічек.

Також він зазначає, що головною метою гуманітарного розмінування є реінтеграція територій Донбасу та створення сприятливих умов для життя.

«Території мають бути пристосовані до ведення господарства та будівництва», - підсумував Дічек.

Законопроект про протимінну діяльність запропонувала громадська організація «Міжнародна антитерористична єдність». Наразі законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Гуманітарне розмінування передбачає усунення небезпеки та ризиків, які пов’язані з мінами та вибухонебезпечними предметами. Оперативне розмінування розраховане на військовослужбовців.

Володимир Петраченков зауважує, що розміновано сьогодні лише 3% від загальної кількості замінованих територій, де тривають бойові дії. «Закон вкрай необхідний, адже іноземні компанії, які вже сьогодні присутні на Донбасі, не можуть у повній мірі виконувати свої обв’язки з розмінування територій», - сказав Петраченков.

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