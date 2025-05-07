Експолітик та суддя Конституційного суду пішов працювати в університет Милованова

З 2024 року екссуддя Сергій Головатий працює у приватному виші

Сергій Головатий викладає дисципліну «Конституційне право»

Колишній виконувач обов’язків голови Конституційного суду, екснардеп і науковець Сергій Головатий працевлаштувався у приватний університет «Київська школа економіки». Про це «Главкому» повідомив сам Головатий.

Викладати у виші екссуддя погодився на запрошення академічного директора бакалаврської програми «Право» «Київської школи економіки» Степана Берка. Наразі Сергій Головатий читає студентам дисципліну «Конституційне право».

Згідно з електронною декларацією за 2024 рік, колишній суддя Конституційного суду отримав 66 тис. грн зарплати у приватному виші. Крім цього, за минулий рік Сергій Головатий задекларував 123,6 тис. грн доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю як член Венеційської Комісії Ради Європи від України.

Водночас найбільше доходів екссудді принесли зарплата у Конституційному суді (працював до кінця травня 2024 року і звільнився після досягнення 70 років) – 3,27 млн грн і пенсія – 1,53 млн грн.

Окрім викладацької діяльності, Сергій Головатий популяризує серед вищих навчальних закладів свою книгу «Щодо мови правничої: студії, зібране, словники, документи». Його зустрічі відбулися у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка, Університеті Короля Данила на Прикарпатті.

Додамо, що засновником приватного університету «Київська школа економіки» є благодійний фонд «Київська школа економіки», де головою правління працює ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Він же обіймає посаду президента «Київської школи економіки», працює професором Піттсбурзького університету у США.

Як повідомляв «Главком», 29 травня 2024 року виповнилося 70 років тодішньому виконувачу обов’язків голови Конституційного суду, судді Сергію Головатому. Це був його останній робочий день на суддівській посаді. Згідно із статтею 20 закону про Конституційний суд України, повноваження судді припиняються у разі досягнення ним 70 років. Водночас термін дев’ятирічних повноважень судді Головатого (якби не віковий ценз) мав би закінчитися у березні 2027 року.