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Посадовця Конституційного суду викрито на організації схем для ухилянтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Посадовця Конституційного суду викрито на організації схем для ухилянтів
За $15 тис. фігурант обіцяв зняти військовозобовʼязаного з розшуку в ТЦК та оформити фіктивне бронювання
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Державний службовець використовував статус адвоката для приховування схеми отримання хабарів

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили нову мережу організаторів незаконних схем ухилення від мобілізації. Серед затриманих – науковий консультант судді Конституційного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що державний службовець використовував статус адвоката для приховування схеми отримання хабарів. Під виглядом юридичної допомоги він пропонував військовозобов’язаним «розвʼязати питання» з військовим обліком – за $15 тис. обіцяв зняти з розшуку в ТЦК та оформити фіктивне бронювання на оборонному підприємстві.

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Фігурантам загрожує до девʼяти років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Також було затримано:

  • депутатку-лікарку на Буковині, яка продавала фальшиві медичні довідки, які військовозобов’язані купляли для виїзду за кордон;
  • двох працівників ТЦК на Полтавщині, які за хабарі вносили фальшиві дані у військовий облік – зокрема, про проходження ВЛК із відміткою, що військовозобов’язаний не перебуває у розшуку;
  • організатора «критичного працевлаштування» у Черкасах, який пропонував уникнути призову, влаштувавшись в агрокомпанію.

Усім фігурантам оголошено підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України. Їм загрожує до девʼяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, посадовця одного з центрів Міністерства оборони підозрюють в одержанні хабаря. За даними слідства, він організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних з метою ухилення від мобілізації.

Раніше ексголову Броварської РДА з Київської області підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації на Одещині. Затримано організаторів оборудок, зокрема трьох керівників обласного медцентру психічного здоров’я.

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Теги: ухилянти Конституційний суд СБУ

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