Уряд змінив правила підготовки аспірантів та докторантів

Вступники повинні будуть обов’язково скласти іспит з іноземної мови

Кабінет міністрів вніс зміни в правила підготовки аспірантів та докторантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

На третьому курсі навчання аспірантів та докторантів студенти обов’язково складатимуть державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей. Гончаренко зазначив, що його проводитимуть з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Окрім того, охочі вступити на аспірантуру та докторантуру повинні будуть обов’язково скласти іспит з іноземної мови. Раніше, якщо у вступників був міжнародний сертифікат Toefl, Ielts, Cambridge або ж якийсь інший, вони могли не складати цей іспит. Утім, тепер цю норму скасують.

Нардеп зазначив, що такі нововведення потрібні для того, щоб «підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги».

Нагадаємо, у травні минулого року після прийняття закону про мобілізацію кількість охочих іти в аспірантуру різко підскочила: від звичайних 10 тис. до 93 тис. абітурієнтів.

Улітку 2024 року стало відомо, що Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, оскільки навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації. Вступити на контракт до аспірантури можна лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до законодавства, які визначають додаткові категорії студентів і викладачів, що отримують право на відстрочку від мобілізації.