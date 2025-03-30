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Комітет Ради звернеться до Міненерго та НКРЕКП щодо пом’якшення вимог до якості газу

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Комітет Ради звернеться до Міненерго та НКРЕКП щодо пом’якшення вимог до якості газу
Чинні штрафні санкції за фізико-хімічні показники газу створюють додатковий фінансовий тиск на учасників ринку
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Комітет Ради готує звернення до Міненерго та НКРЕКП щодо штрафів за якість газу

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг планує звернутися до Міністерства енергетики та НКРЕКП з пропозицією розглянути механізми пом’якшення вимог до якості газу. Про це заявив перший заступник голови Комітету Олексій Кучеренко, пише «Главком».

За його словами, чинні штрафні санкції за фізико-хімічні показники газу створюють додатковий фінансовий тиск на учасників ринку та можуть негативно позначитися на роботі оператора газотранспортної системи (ГТС).

«По якості газу – це дійсна проблема. Я вважаю, що ми можемо звернутися до Міністерства, до НКРЕКП, щоб вони дали якийсь механізм, як я розумію, послаблення, взаємний, по всьому цьому штрафних санкцій, бо це ж оператор ГТС має бути, щоб він не постраждав», – наголосив Кучеренко.

На його думку, необхідно виробити збалансоване рішення, яке дозволить зменшити навантаження на учасників ринку та враховуватиме поточні виклики у газовій галузі.

Нагадаємо, аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо заявив, що газовидобувні компанії, що постраждали внаслідок атак росіян, змушені продовжувати нести значні фінансові витрати через діючі правила бронювання потужностей у газотранспортній системі та штрафні санкції.

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Теги: НКРЕКП газ

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