10 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам. Основна мета цього дня – підвищення обізнаності про проблему самогубств та сприяння заходам, які можуть допомогти запобігти цим трагедіям

Якщо сьогодні багато ягід на горобині – це до дощової осені і морозної зими

Сьогодні, 10 вересня, Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Віряни вшановують пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори.

Яке сьогодні церковне свято

10 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Святі мучениці Минодора, Митродора і Німфодора були трьома рідними сестрами, які жили у Витинії (сучасна Туреччина) в часи імператора Максиміяна. Вони вирішили присвятити своє життя Богу і оселилися у безлюдному місці, щоб весь час проводити в молитвах.

Імператор Максиміян, дізнавшись про їхню віру, наказав привести сестер до себе. Вони відмовилися зректися християнства, за що були піддані жорстоким тортурам і зрештою страчені. Їхня стійкість і відданість вірі зробили їх прикладом для багатьох християн.

фото з відкритих джерел

Який сьогодні день в Україні і світі

10 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Цей день був започаткований 2001 року Кет Меззіллою, яка вилікувалася від онкологічного захворювання піхви і вирішила підтримувати жінок, які зіткнулися з подібними проблемами.

Основна мета цього дня – підвищення обізнаності про гінекологічні проблеми та привернення уваги до важливості жіночого здоров’я. Медики закликають жінок регулярно проходити профілактичні огляди, оскільки багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними.

фото з відкритих джерел

Також 10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам. Цей день був започаткований 2003 року Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та під патронажем Організації Об’єднаних Націй.

Основна мета цього дня – підвищення обізнаності про проблему самогубств та сприяння заходам, які можуть допомогти запобігти цим трагедіям. За даними ВООЗ, щороку близько 800 тис. людей у світі вчиняють самогубство. Це більше, ніж кількість смертей від воєн та насильницьких вбивств разом узятих.

10 вересня святкують Міжнародний день макіяжу. Це свято було створене для того, щоб підкреслити важливість макіяжу як засобу самовираження та підвищення впевненості в собі. Макіяж має довгу історію, яка сягає давніх часів.

фото з відкритих джерел

А ще 10 вересня День обміну ідеями. Це неофіційне свято було започатковане Робертом Берчем, який також створив кілька інших незвичних дат, таких як «День нічого» та «День дрібниць».

Основна мета цього дня – заохочувати людей ділитися своїми ідеями та думками, обговорювати їх з рідними, друзями, колегами та навіть незнайомими людьми. Це чудова можливість для співпраці та обміну знаннями, адже найкращі ідеї часто народжуються саме в процесі обговорення та взаємодії.

Що не можна робити 10 вересня

Жінкам заборонено сваритися з чоловіками, тому що будуть плакати;

В домі не можна залишати безлад;

Не варто згадувати старі образи, сумувати.

Народні прикмети і традиції на 10 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на горобині мало ягід – чекайте на суху осінь;

сонячний день – до кінця місяця буде негода;

дощить – до дуже теплої погоди;

багато ягід на горобині – до дощової осені і морозної зими.

Цього дня селяни традиційно збирали горобину, тому що ягоди в цей період вважалися найбільш лікувальними. Потім її сушили, готували з неї варення або робили настоянки.

Цього дня народилися:

1930 рік – український математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України Анатолій Скороход;

1939 рік – український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України Петро Фомін;

1959 рік – український журналіст, редактор і ведучий інформагентства «Вікна» Микола Канішевський.

Які сьогодні іменини: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 10 вересня, є жадеїт. З давніх часів з цього каменю виготовляли різні вироби. Здавна вірили, що жадеїт здатний вилікувати хвороби нирок, допомагає стабілізувати кров'яний тиск.

Пам’ятні дати 10 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 вересня:

1919 рік – на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, який визнає право Румунії на Буковину, Чехословаччини – на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припиняє своє існування;

1941 рік – у в'язницях Києва радянські спецслужби без вироку суду розстрілюють всіх в'язнів;

1943 рік – біля села Новий Загорів бійці УПА дають бій переважаючим силам німців;

1989 рік – Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив «берлінської стіни»;

1989 рік – Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив «берлінської стіни»; 1993 рік – Кабінет Міністрів України ухвалює постанову «Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932–1933 роках»;

2001 рік — масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб.

Погода на 10 вересня

Сьогодні, 10 вересня, в Києві ясний ранок, але вдень небо вкриється хмарами, без опадів. У Львові сонце рідко з'являтиметься з-за хмар, в другій половині дня можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно, вранці дощ, який після обіду перейде у дощ з грозою і ближче до вечора знову стане дощем. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +17 вночі. У Львові +20 вдень та +16 вночі. У Харкові +25 вдень та +17 вночі. В Одесі +23 вдень та +19 вночі.