13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід лихословити і лаятися

Сьогодні, 13 вересня, Міжнародний день шоколаду, День перукаря та День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Корнилія.

Міжнародний день шоколаду

Ідея святкування виникла у Франції 1995 року, і від того часу свято набуло популярності в багатьох країнах світу. 13 вересня обрано на честь дня народження Мілтона Херші, засновника першої американської шоколадної компанії Hershey’s.

Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як фестивалі, ярмарки, конкурси на швидкісне поїдання шоколаду та багато іншого. В Україні столицею шоколаду вважається Львів, де часто проводяться тематичні заходи та майстер-класи.

День перукаря

Це свято всіх майстрів ножиць, фарб та гребінців, які створюють зачіски та допомагають людям виглядати краще. Професія перукаря має давню історію. У Стародавньому Єгипті перукарі виготовляли перуки та фарбували волосся хною і басмою. У Середньовіччі цирульники не тільки стригли волосся, але й виконували медичні процедури.

Сьогодні перукарі відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи людям не тільки виглядати краще, але й почуватися впевненіше. У цей день перукарі часто влаштовують корпоративи та приймають привітання від клієнтів і близьких.

День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про вроджені аномалії, які можуть вражати наших домашніх улюбленців. Ініціатором цього дня став Девіс Роджерс, засновник фонду MBJungle Foundation.

Мета свята – інформувати власників тварин про важливість профілактики, лікування та догляду за тваринами з вродженими вадами. Вроджені дефекти можуть бути різного ступеня тяжкості: від незначних до таких, що загрожують життю.

Яке сьогодні церковне свято

13 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Корнилія. Він був римським центуріоном, який жив у I столітті в Кесарії Палестинській. Був язичником, але відзначався глибоким благочестям і добрими справами. Одного разу, коли Корнилій молився, йому з’явився ангел Божий і наказав запросити апостола Петра до свого дому. Апостол Петро прийшов і проповідував Розп’ятого Христа.

Під впливом Святого Духа Корнилій увірував у Христа і хрестився разом зі своєю родиною. Згодом його будинок був перетворений на церкву, і він багато працював для поширення християнської віри. Корнилій став першим язичником, наверненим у християнство апостолом Петром, і був поставлений єпископом Кесарії Палестинської. Він здійснив багато див і страждав від язичників, але помер мирно у глибокій старості.

Що не можна робити сьогодні

Не слід прибирати у домі.

Не варто лихословити і лаятися.

Не можна відмовляти в милостині.

Народні прикмети і традиції

Дощить – вже цього року дощу більше не буде.

Граки відлетіли – зима прийде рано.

Червоний місяць – чекайте на сильний вітер.

Пам’ятні дати

1776 рік – засноване місто Дніпро;

1788 рік – Нью-Йорк проголошений столицею США;

1848 рік – у Львівському університеті створена кафедра української мови;

1902 рік – у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину;

1960 рік – президент США Двайт Ейзенгавер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;

1989 рік – в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;

1993 рік – підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро.