Чи варто боятися п’ятницю, 13-те? Відповідь Православної церкви України

Фобія п՚ятниці, 13–го – не з нашої культури, вона запозичена через кіно, літературу, мистецтво тощо з інших країв

Церква радить суспільству не шукати «містики», адже «людина, а не числа, керують її життям»

Православна церква України (ПЦУ) розвіяла черговий забобон про п'ятницю, 13–те, що є запозиченим через кіно, літературу та твори мистецтва з інших країн. Відповідне пояснення з'явилося на Facebook сторінці ПЦУ.

«Це черговий забобон, який свідчить лише про слабкість віри і невпевненість у власних силах. Жодні цифри, як і дні тижня, місяця чи календарного року, не несуть у собі жодної «магічної сили» та не впливають на наше життя ані негативно, ані позитивно. «Хорошими» днями чи «поганими» робимо їх ми, люди. І якщо захотіти, то і п՚ятницю, 13–те, можна зробити дуже щасливим та корисним днем», – зауважили у церкві.

У повідомленні пояснюють, що страх щодо такого збігу дня тижня та дати – звичайна фобія – параскаведекатріафобія (від грец. παρασκευή – «п'ятниця», δεκατρείς – «тринадцять», φόβος – «страх»).

«Фобія п՚ятниці, 13–го – не з нашої культури, вона запозичена через кіно, літературу, мистецтво тощо з інших країв. Версій походження досить багато: від міфічної страти нібито саме цього дня вождів ордену лицарів–тамплієрів і до давніх скандинавських міфів, де нібито 13–й бог Локі намовив вбити бога радості Бальдра», – пояснюють у ПЦУ.

Цю фобію пояснюють інші міфи, які намагаються прив’язати це «нещасливе» число до біблійної історії. Наприклад, що нібито сатана був «13–м ангелом». Але це неправда, оскільки ангелів є незлічима кількість, і їх просто неможливо порахувати. Також намагаються прив’язати, нібито Іуда–зрадник був тринадцятим на Тайній вечері. Так, ми знаємо, що на ній був присутній Господь Ісус Христос і Його 12 найближчих учнів–апостолів. Але хто саме з них був 13–м, і звідки, з якого краю потрібно вести таку «лічбу»?

У ПЦУ окремо згадали про символізм саме цього дня тижня – п’ятниці.

«Як відомо, Православною Церквою встановлений піст щосереди і щоп'ятниці впродовж усього року. Ці дні тижня для постування обрані не випадково, а у зв’язку зі спогадом певних скорботних подій із земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Так, піст у середу нагадує нам про зраду Іуди Іскаріотського, який поцілунком видав Спасителя на розп’яття, а п’ятничний піст – про останні години земного життя Сина Божого, Його страждання і муки, насмішки над Ним і знущання, розп’яття і смерть. Тож, зважаючи на це, не лише п’ятницю, а й середу можна вважати «нещасливим» днем», – йдеться у дописі ПЦУ.

Наостанок церква наводить ще кілька аргументів щодо марності вважати «п’ятницю, 13–го» днем поганим. В деяких інших культурах комбінація числа і дня тижня для невдалих днів інша: у Греції, Румунії та іспаномовних країнах це не п'ятниця, а вівторок 13–го. В Італії «нещасливим» є число 17. Китайці та японці вважають нещасливими числа 4 і 9, а в Індії не люблять вісімку.

«До речі, наші предки не боялись числа «13»: у давньому Києві найголовніший храм – Софію Київську – увінчували рівно тринадцять куполів, кількість яких символізувала Спасителя і Його 12 учнів–апостолів», – зауважили у ПЦУ.

Суспільству радять не шукати у цій даті «містики»: «Людина, а не числа, керують її життям. Людина вільна у своєму виборі. Вона вирішує, як вчинити в кожній конкретній ситуації, і цим робить собі та іншим день або сприятливим та корисним, або невдалим та неблагополучним. Тож не бійтеся чисел і тим більше не піддавайтеся марновірствам».

Нагадаємо, у Помісній церкві розвінчали міфи про розбиті ікони. Розбита ікона не несе в собі ніяких «покарань», оскільки вони мають певні фізичні властивості та з плином часу можуть іржавіти, тріснути або розбитися. Про це повідомляється на сторінці Української православної церкви у Фейсбук. Зазначається, що так, читаючи написане чи надруковане, ми думаємо не про папір, а про те, що на ньому написано, або розглядаючи фотографію, цікавимося особами та подіями, зображеними на ній, але не фотопапером.

Також Православна церква України розвіяла черговий міф про те, що у храмі нібито не можна запалювати одну свічку від іншої.