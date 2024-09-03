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Храм на Черкащині відрікся від Московського патріархату

Єлизавета Жабська
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Храм на Черкащині відрікся від Московського патріархату
Золотоніський Свято-Успенський собор
фото з відкритих джерел

Священник від переходу до української церкви відмовився

Свято-Успенський собор у місті Золотоноша Черкаської області разом із громадою та прихожанами перейшов до Православної церкви України. Про це повідомив представник капеланської служби Черкаської ТрО Володимир Педько на своїй сторінці у фейсбуці.

Перехід до ПЦУ відбувся зранку 3 вересня. Педько зазначив, що громада і церква перейшли до ПЦУ без священника.

«Храм у місті Золотоноша разом з усією громадою, але, як це часто буває, без священника перейшов до української церкви. Містяни та військові вже збираються на молитву. Не цурайтеся, приходьте до церкви, моліться, тому що тепер це ваш український храм», – сказав Педько.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

До слова, наприкінці серпня мешканці села Шестовиця Киїнської громади Чернігівського району прийняли рішення про перехід Свято-Миколаївської парафії до Православної церкви України.

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Теги: релігія православна церква Черкащина Московська церква в Україні

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