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    Суспільство

    Епіфаній пропонує ветеранам ООС зустрічатися у Михайлівському соборі — Фріз

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    Епіфаній пропонує ветеранам ООС зустрічатися у Михайлівському соборі — Фріз

    Міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз провела робочу зустріч з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній виступив з ініціативою запровадити зустрічі з ветеранами Операції об’єднаних сил на території Михайлівського золотоверхого собору у Києві.

    Про це повідомляє у п'ятницю Міністерство у справах ветеранів за результатами зустрічі очільниці відомства Ірини Фріз із митрополитом Епіфанієм.

    «Міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз провела робочу зустріч з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Блаженнійший запевнив у цілковитій підтримці церквою діяльності міністерства щодо ветеранів, зокрема у сфері психологічної реабілітації та адаптації до мирного життя, і відзначив важливість співпраці у цьому напрямку», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, під час зустрічі сторони також обговорили обсяг допомоги, яку церква вже надає українським ветеранам.

    «Блаженнійший митрополит виступив з ініціативою запровадити зустрічі з ветеранами на території Михайлівського золотоверхого собору», - повідомила Фріз та додала, що отримала благословіння від митрополита Епіфанія на співпрацю та підтримку проектної діяльності Міністерства у справах ветеранів України.

    «Хочу відзначити, що я дуже вражена цією зустріччю, зокрема щирою відкритістю Блаженнійшого митрополита Епіфанія і готовністю до обговорення усього комплексу питань, що стосуються ветеранів. Тож сподіваюся на якісну і тісну співпрацю», - наголосила Фріз.

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