Третій президент України Віктор Ющенко, який цими днями перебуває з візитом у Великій Британії, зустрівся з українським послом Валерієм Залужним. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

За словами Ющенка, діалог був змістовним і стосувався ключових викликів та майбутнього країни.

«Обговорили важливі питання сьогодення й перспективи України – у довірливій атмосфері, де кожне слово має вагу. Для нашої держави надзвичайно цінно мати людей із таким досвідом, витримкою та відданістю справі. Рухаємося вперед із вірою в Україну», – зазначив він.

фото: Валерій Залужний/Facebook

фото: Валерій Залужний/Facebook

Своєю чергою Валерій Залужний наголосив, що Віктор Ющенко задовго до 2014 року усвідомлював не лише військову, а й ідеологічну загрозу з боку Росії, спрямовану на знищення української ідентичності та культури.

Посол зазначив, що їхні погляди на нинішню війну на виснаження та зовнішній тиск повністю збігаються: миру неможливо досягти шляхом торгівлі з агресором.

«У нинішній ситуації українцям треба бути єдиними і говорити зі світом єдиним голосом. Росія спотворює історичні факти, руйнує українські храми, музеї та пам'ятки. Тому наше спільне завдання – не лише захистити те, що вдалося зберегти, а й відбудувати зруйноване. У цьому нам потрібна допомога міжнародних партнерів», – підкреслив Залужний.

фото: Валерій Залужний/Facebook

Публікації Віктора Ющенка та Валерія Залужного викликали активну дискусію серед українських користувачів. Окрему увагу користувачів привернула деталь на спільному знімку – учасники зустрічі тримають у руках картину «Козак-бандурист» (2013 р.) українського художника Віктора Цапка. Цей образ є глибоко символічним: у традиційній культурі Козак Мамай вважається оберегом воїна-захисника, який завжди готовий дати відсіч ворогу, а рік написання полотна передує Революції Гідності та початку російської агресії.

Нагадаємо, під час цього ж візиту до Великої Британії Віктор Ющенко разом з Олександром Усиком та іншими відомими українцями відвідав матч Ліги чемпіонів, де став свідком поразки донецького «Шахтаря».