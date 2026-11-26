У Слов’янській громаді станом на 23 листопада залишаються 685 дітей. Від початку обов’язкової евакуації родин із дітьми їхня кількість скоротилася більш ніж удвічі – з півтори тисячі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Загалом у громаді нині проживає близько 21 тис. людей, із них 19,5 тис. – безпосередньо у Слов’янську.

Примусова евакуація сімей із дітьми триває у громаді з 22 жовтня. Спочатку її оголошували в окремих районах міста, розташованих ближче до лінії бойового зіткнення. Наразі відбулося два етапи такої евакуації, дітей із визначених районів вивезли повністю.

«Якщо до початку обов’язкової евакуації у громаді було півтори тисячі дітей, то станом на 23 листопада їхня кількість скоротилася понад вдвічі – до 685», – повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Він також пояснив, що обов’язкова евакуація населення діє на території всієї Донецької області з 2 серпня 2022 року відповідно до розпорядження Кабінету міністрів № 679-р. Водночас її проведення має рекомендований характер: дорослих дієздатних людей не можуть вивозити примусово.

«Ми закликаємо людей евакуюватися, допомагаємо їм. Та це не означає, що дорослі дієздатні люди можуть бути вивезені примусово», – зазначив Лях.

Варто зазначити, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, чому тисячі мешканців залишаються у місті попри постійні обстріли, як організована евакуація та куди вивозять людей, які вирішили виїхати.

Також Лях закликав мешканців виїжджати, наголосивши, що головне завдання зараз – зберегти життя. За його словами, найбільше серед тих, хто відмовляється від евакуації, людей старшого віку. Вони часто не мають коштів на оренду житла на новому місці або не хочуть переїжджати до безкоштовних помешкань із підселенням.