Місячний календар стрижок на грудень 2026: ідеальні дні для візиту до перукаря
Прогноз сприятливих та несприятливих днів для стрижок за місячним календарем
Грудень – час підготовки до зимових свят, коли багато хто прагне освіжити зачіску, змінити колір волосся або кардинально оновити образ. Прихильники астрологічних прогнозів радять планувати відвідування перукаря з урахуванням фаз Місяця.
«Главком» підготував детальний місячний календар стрижок на грудень 2026 року, який допоможе обрати сприятливі дні для зміни зачіски, фарбування та доглядових процедур.
Фази Місяця у грудні 2026 року
Протягом останнього місяця року Місяць пройде всі чотири основні фази:
- 1 грудня – остання чверть;
- 9 грудня – молодик;
- 17 грудня – перша чверть;
- 24 грудня – повня;
- 30 грудня – остання чверть.
Зростальний Місяць припаде на період з 10 до 23 грудня, а спадний – з 1 до 8 та з 25 до 31 грудня.
Коли стригти волосся у грудні 2026 року
У грудні місячний календар передбачає низку вдалих дат для відвідування салону краси. Залежно від бажаного результату астрологи рекомендують обирати такі періоди:
- 1-2 грудня – для підрівнювання кінчиків та корекції коротких зачісок;
- 10-12 грудня – для зміни довжини волосся та експериментів із зачіскою;
- 20-21 грудня – для кардинального оновлення образу перед зимовими святами;
- 26-29 грудня – для класичних і модельних стрижок, форму яких хочеться зберегти надовго.
Особливу увагу варто звернути на 20 та 21 грудня. У цей період Місяць перебуватиме у знаку Тельця, який в астрологічній традиції вважається сприятливим для перукарських процедур.
Несприятливі дні для стрижки у листопаді 2026 року
Згідно з місячним календарем, від кардинальної зміни зачіски рекомендують утриматися 5-7, 9, 15-17 та 24-25 грудня.
Особливо несприятливими астрологи вважають 9 та 24 грудня, на які припадають молодик і повня відповідно. Ці дні краще присвятити домашньому догляду за волоссям, зокрема використанню живильних масок, кондиціонерів та зволожувальних засобів.
Місячний календар стрижок на листопад 2026 року
|Дата
|Рекомендація
|1 грудня
|сприятливий день для стрижки
|2 грудня
|
сприятливий день для корекції зачіски
|3 грудня
|нейтральний день
|4 грудня
|нейтральний день
|5 грудня
|
несприятливий день для стрижки
|6 грудня
|несприятливий день
|7 грудня
|несприятливий день для зміни зачіски
|8 грудня
|нейтральний день
|9 грудня
|несприятливий день
|10 грудня
|сприятливий день для стрижки
|11 грудня
|сприятливий день для стрижки для зміни зачіски
|12 грудня
|сприятливий день для стрижки
|13 грудня
|несприятливий день
|14 грудня
|нейтральний день
|15 грудня
|несприятливий день
|16 грудня
|сприятливий день для стрижки
|17 грудня
|несприятливий день для стрижки
|18 грудня
|несприятливий день для експериментів із зачіскою
|19 грудня
|нейтральний день
|20 грудня
|сприятливий день для зміни образу
|21 грудня
|сприятливий день для стрижки
|22 грудня
|сприятливий день для стрижки
|23 грудня
|нейтральний день
|24 грудня
|несприятливий день для стрижки
|25 грудня
|несприятливий день для стрижки
|26 грудня
|сприятливий день для стрижки
|27 грудня
|сприятливий день для зміни зачіски
|28 грудня
|сприятливий день для стрижки
|29 грудня
|
сприятливий день для оновлення образу
|30 грудня
|нейтральний день
|31 грудня
|
нейтральний день
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