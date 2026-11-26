Грудень – час підготовки до зимових свят, коли багато хто прагне освіжити зачіску, змінити колір волосся або кардинально оновити образ. Прихильники астрологічних прогнозів радять планувати відвідування перукаря з урахуванням фаз Місяця.

«Главком» підготував детальний місячний календар стрижок на грудень 2026 року, який допоможе обрати сприятливі дні для зміни зачіски, фарбування та доглядових процедур.

Фази Місяця у грудні 2026 року

Протягом останнього місяця року Місяць пройде всі чотири основні фази:

1 грудня – остання чверть;

9 грудня – молодик;

17 грудня – перша чверть;

24 грудня – повня;

30 грудня – остання чверть.

Зростальний Місяць припаде на період з 10 до 23 грудня, а спадний – з 1 до 8 та з 25 до 31 грудня.

Коли стригти волосся у грудні 2026 року

У грудні місячний календар передбачає низку вдалих дат для відвідування салону краси. Залежно від бажаного результату астрологи рекомендують обирати такі періоди:

1-2 грудня – для підрівнювання кінчиків та корекції коротких зачісок;

10-12 грудня – для зміни довжини волосся та експериментів із зачіскою;

20-21 грудня – для кардинального оновлення образу перед зимовими святами;

26-29 грудня – для класичних і модельних стрижок, форму яких хочеться зберегти надовго.

Особливу увагу варто звернути на 20 та 21 грудня. У цей період Місяць перебуватиме у знаку Тельця, який в астрологічній традиції вважається сприятливим для перукарських процедур.

Несприятливі дні для стрижки у листопаді 2026 року

Згідно з місячним календарем, від кардинальної зміни зачіски рекомендують утриматися 5-7, 9, 15-17 та 24-25 грудня.

Особливо несприятливими астрологи вважають 9 та 24 грудня, на які припадають молодик і повня відповідно. Ці дні краще присвятити домашньому догляду за волоссям, зокрема використанню живильних масок, кондиціонерів та зволожувальних засобів.

Місячний календар стрижок на листопад 2026 року